Le président Fritch fête l’Autonomie à Paris

Le président Édouard Fritch a fêté le 29 juin à la Délégation de la Polynésie française à Paris, mardi. « Une première » pour un président d’être à Paris le jour de cette célébration.

Le président Édouard Fritch a célébré le 29 juin à la Délégation de la Polynésie française, à Paris, mardi. « C’est une première dans notre histoire qu’un président de la Polynésie française soit à Paris en ce jour où nos populations se rassemblent pour entonner l’hymne et saluer le drapeau polynésien », a-t-il déclaré, selon un communiqué de la présidence. Actuellement en mission en métropole, notamment pour participer à la table ronde sur le nucléaire, le président est revenu sur les derniers mois difficiles avec la crise du Covid-19, exprimant sa « fierté » du « sens collectif et de la responsabilité » des Polynésiens pour lutter contre l’épidémie. Il a également eu des mots pour cette fête du 29 juin : « L’autonomie c’est aussi affirmer et assumer une identité particulière. L’Autonomie, c’est être soi-même, c’est être de son peuple. L’uniformisation jacobine aurait été un échec, voire une catastrophe, pour notre collectivité du Pacifique. »

Une centaine de personnes étaient présentes, avec, parmi les personnalités, François de Kerever, conseiller Outre-mer du président de la République, Virginie Kles, conseillère Outre-mer du Premier ministre, Maël Disa, délégué interministériel à l’égalité des chances, la sénatrice Lana Tetuanui, le sénateur Teva Rohfritsch, la députée Maina Sage, Sylvana Puhetini, première vice-présidente de la Polynésie française, Eugène Sommers président du CESEC, ainsi que les maires de Arue, Hao et des Gambier.

Enfin l’Ordre de Tahiti Nui a été remis à deux personnalités : Jean Montpezat, haut-commissaire en Polynésie française de 1987 à 1992. Les émeutes des dockers étaient encore dans les esprits quand cet homme « consensuel, aux grandes qualités de diplomate » a été nommé haut-commissaire au fenua. Il a été à l’origine de la construction de 1 000 logements sociaux et de l’installation du service militaire adapté. Alain Christnacht, ancien président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen), a également été décoré. Édouard Fritch a rappelé qu’il s’était présenté « spontanément » aux Polynésiens dès sa nomination et était resté à leur écoute « avec bienveillance ».

Avec communiqué