Punaauia célèbre la fête de l’Orange du 12 au 14 juillet

Punaauia se prépare à accueillir la fête de l’Orange 2024, du 12 au 14 juillet, un événement emblématique célébrant la culture et les fameux agrumes des plateaux de Tamanu. Au programme, trois jours de festivités avec des concours de danse, des ateliers d’artisanat, des concerts, et bien évidemment le défilé des associations et des porteurs d’oranges prévu le 13 juillet. L’ouverture officielle de la cueillette est prévue le 11 juillet pour les membres du collectif de protection de la vallée. Elle sera ouverte au grand public à partir du 26 juillet jusqu’au 1er septembre.

Punaauia met encore une fois les agrumes à l’honneur. Pour marquer l’ouverture de la cueillette des oranges, qui démarrera officiellement le 11 juillet sur les plateaux de Tamanu pour se terminer le 1er septembre, la commune organise trois jours de festivités. Ainsi, du 12 au 14 juillet, un village des artisans sera installé dans les jardins de la mairie. Les visiteurs pourront y découvrir des créations locales et s’initier à l’artisanat au travers des ateliers d’initiation. En revanche, le concours de chant, le Anani Voice, n’aura pas lieu cette année, mais les lauréats des dernières éditions interpréteront des tubes des années 60 à 80 le vendredi, pour le public.

Quant au tant attendu défilé des porteurs d’oranges et des associations de la commune, il est prévu le lendemain, samedi. La grande fête se terminera en fanfare le 14 juillet par un concert « intergénérationnel », où musiciens et DJ se succéderont. À noter toutefois que les plateaux des orangers de Punaruu seront accessibles au grand public seulement à partir du 26 juillet avec un droit de passage de 1000 francs.

Pour plus d’informations et le programme détaillé, consultez le site de la mairie de Punaauia ici.