Punaauia : des idées pour mieux circuler dans la zone de l’ex-Méridien

Un sens interdit et une vignette pour les habitants de Nuuroa, un passage obligatoire des véhicules venant de Paea par la petite bretelle qui contourne le rond-point le matin… Voilà les « solutions consensuelles » retenues par le ministre de l’Équipement et le maire de Punaauia, ce mardi soir, au terme de la réunion publique organisée avec les habitants de la pointe des Pêcheurs.

Des échanges constructifs. C’est en tout cas ce que veulent retenir les parties prenantes à la réunion publique organisée ce mardi soir à la pointe des Pêcheurs. Ils étaient une soixantaine à s’être réunis sous le Fare Amuira’a de Nuuroa face au ministre de l’Équipement Jordy Chan et le tavana de Punaauia Simplicio Lissant. Les deux responsables avaient annoncé vouloir échanger avec les riverains à propos des solutions permettant de fluidifier le trafic au niveau du rond-point de l’ex-Méridien et de sécuriser la circulation au sein du quartier de Nuuroa, que certains automobilistes traversent pour gagner un peu de temps aux heures de pointe. Les deux responsables n’étaient pas arrivés sans proposition. La première : mettre en place d’un sens interdit dans le quartier justement pour éviter ces passages souvent rapides, sources de nuisance et d’insécurité pour les riverains. L’autre idée était de faire passer tout le flux arrivant de Paea le matin vers le « shunt » du rond-point de l’ex-Méridien, c’est à dire la petite bretelle qui le contourne, de façon à libérer le rond-point pour ceux qui s’insèrent dans la circulation. Des propositions qui ont fait réagir, notamment la première. Pas question pour les habitants du quartier d’être « pris en otage » de ces changements. Douglas Tuahine, vice-président de l’association Tamarii no Nuuroa, explique que ce n’est pas aux riverains « de bouffer » pour les incivilités des personnes « extérieures ».

Pas la fin du problème

Mais l’idée était justement de discuter. Et la démarche de proximité a finalement abouti à une solution qualifiée de « consensuelle » par le ministre. L’idée serait de mettre en place un « sens interdit-sauf riverains », panneau qui sera placé au niveau du carrefour de la pointe des pêcheurs et qui sera effectif aux heures de pointe. Les habitants du quartier pourraient continuer d’emprunter la route normalement en étant identifiés grâce à une « vignette » sur leur véhicule. L’idée du « shunt » obligatoire, n’a de son côté pas convaincu tout le monde, mais n’a pas été écartée. Ces « actions rapides », assure Jordy Chan, doivent permettre de « fluidifier significativement la circulation aux heures de pointe ». Mais elles ne régleront pas la problématique de fond : la réduction du nombre de voies à cet endroit :

Le ministre promet que des études supplémentaires et surtout « mises à jour » vont être menées pour qu’une solution pérenne soit trouvée. En attendant, les mesures évoquées devraient être testées et mise en place progressivement avant la prochaine rentrée scolaire.