Punaauia fête son demi-siècle

Pour fêter ses 50 ans, la commune de Punaauia organisait ce matin à l’hôtel de ville une cérémonie d’anniversaire. Près de 200 personnes, essentiellement des anciens employés de la municipalité, sont venu célébrer le demi-siècle de la ville qui compte désormais près de 30 000 habitants. Cet événement marque l’ouverture de trois mois de festivités culturelles et sportives.

Le jubilé de la commune de Punaauia a démarré en grande pompe ce mardi matin. Pour marquer le coup, une cérémonie festive a été organisée sur le parvis de l’hôtel de ville. Les élus municipaux, les ambassadeurs de la commune, les anciens employés et les personnalités du Pays se sont réunis pour se remémorer l’histoire de la ville.

Pour Simplicio Lissant, le maire de Punaauia, c’est un événement historique qu’il se devait de marquer dignement. « La commune, si elle est à la place à laquelle est aujourd’hui, c’est grâce au travail de nos prédécesseurs, les élus et les membres des conseils municipaux », explique le maire.

5 000 personnes résidaient à Punaauia à la création de la commune. Aujourd’hui, le recensement de cette année devrait confirmer qu’elle abrite près de 30 000 personnes.

Cette ouverture protocolaire rythmée de chants et danses s’est poursuivie par la mise en terre symbolique de deux plants d’oranger dans les jardins de la mairie construite en 1990.

Pour les plus anciens employés, aujourd’hui à la retraite, la matinée a été très émouvante. Edwina Ebb et Carola Pea font partie des premiers agents embauchés en 1972. A l’époque, la mairie se situait sur le parking qui jouxte le commerce à quelques pas de l’ancien Lagoonarium. Les deux amies qui se sont retrouvées ce matin, se souviennent de leurs jeunes années. “Quand on a commencé on s’est déplacé plusieurs fois. Le fait de ne pas retrouver tout le monde, car il y a du personnel qui est parti et que l’on est plus tellement nombreux, c’est beaucoup d’émotion. À l’époque nous étions polyvalentes parce qu’on n’était pas nombreux. Et puis on n’avait pas de machine encore. Je me souviens qu’à la première élection municipale, les cartes d’électeur nous les écrivions à la main”, raconte Edwina. Carola est plus réservée que son amie et le fait de se remémorer le passé la rend nostalgique: “Ça rappelle beaucoup de choses. Nos débuts, quand on a commencé… ça a beaucoup évolué depuis. Aujourd’hui il y a les moyens et ça facilite le travail”.

Dans le cadre de cet anniversaire le maire et son conseil municipal ont prévu différents rendez-vous festifs autour du sport et de la culture. Ils s’étaleront sur les trois prochains mois. Le programme est à découvrir sur le site internet de la ville de Punaauia.

Vaitiare Gobrait