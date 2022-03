Qualifications pour la Coupe du monde : les îles Salomon renversent Tahiti

Les Toa Aito se sont inclinés 3-1 dans leur premier match dans le tournoi de qualification océanien pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils joueront tout de même les demi-finales dimanche, mais ce sera contre l’équipe favorite de la compétition, la Nouvelle-Zélande.

Près de deux semaines après leur arrivée au Qatar, les Toa Aito ont enfin pu disputer un match officiel, ce jeudi matin. Les Salomon, seule équipe de la poule qui n’était pas contrainte de rester au vestiaire pour cause de Covid, se sont avérés être des adversaires coriaces. La sélection tahitienne n’a pourtant pas manqué de combativité, notamment en première période : menés au score dès la 20e minute, les aito reviennent au score à la 26e grâce à un but de Alvin Tehau, et tiennent cette égalité jusqu’à la pause. Mais les Mélanésiens sont visiblement revenus plus déterminés sur le terrain : à la 52e, les Salomon prennent l’avantage, de nouveau grâce à Raphaël Ohanua Lea’i Jr et le conserveront jusqu’à la fin de la partie. L’homme du match s’offrira même un triplé en toute fin de rencontre (95e minute) pour offrir à son équipe la première place du groupe.

Fifa et l’OFC ont confirmé mardi soir que les matchs impliquant le Vanuatu et les îles Cook, dont les équipes avaient été touchées par plusieurs cas de Covid, sont annulés. Ce match contre les Salomon faisait donc office de barrage pour déterminer le premier et le deuxième de la poule A. Avec cette défaite, les Toa Aito remporte bien un ticket pour les demi-finales. Mais devront se préparer à un match difficile dimanche. Ils seront opposés au vainqueur de la poule B, et équipe favorite du tournoi : la Nouvelle-Zélande.