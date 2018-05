Quatre jours de procès en juin pour l’affaire Papy Fat

Le procès de l’agression mortelle de Papy Fat en 2008 se déroulera du 4 au 8 juin lors de la prochaine session de la cour d’assises de Papeete. Accusés de « vol avec violence ayant entraîné la mort » et « d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre », les quatre jeunes hommes qui comparaîtront encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Pas moins de quatre jours de procès ont été prévus du 4 au 8 juin lors de la prochaine session des assises pour juger les quatre jeunes accusés du vol et de l’agression mortelle de Chong Sing Thong Fat, plus connu sous le surnom de « Papy Fat » lors de sa disparition le 21 juillet 2008 à Titioro. L’affaire, particulièrement médiatisée au moment de la disparition de l’octogénaire, avait connu un rebondissement inattendu avec l’arrestation des cinq suspects de l’agression mortelle quatre ans et demi plus tard.

Début 2013, le parquet avait confondu les cinq jeunes accusés à la suite d’un témoignage anonyme. Une source qui affirmait qu’un des suspects s’était répandu sur la disparition de Papy Fat. Les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie avaient interpellé les cinq suspects. Lesquels avaient conduit les gendarmes à l’endroit où ils avaient enterré l’octogénaire quelques années plus tôt, dans la forêt située au dessus du stade de l’AS Dragon à Titioro.

Selon l’ordonnance de renvoi dévoilée en mars dernier par La Dépêche, les jeunes suspects ont largement changé de versions au cours de leurs auditions. Il est néanmoins ressorti de leurs déclarations qu’ils avaient trouvé le vieil homme perdu dans la forêt, qu’ils l’avaient volé et violenté avant de le laisser pour mort. Ce n’est que le lendemain qu’ils avaient enterré Papy Fat dans la forêt, non sans malmener son cadavre.

Toujours selon nos confrères, le plus jeune des suspects, âgé de moins de 16 ans au moment des faits, doit être jugé devant le tribunal pour enfants. Les quatre autres, mineurs de plus de 16 ans ou majeurs à l’époque, seront jugés pour « vol avec violence ayant entraîné la mort » et « atteinte à l’intégrité d’un cadavre » du 4 au 8 juin prochain. Tous encourent la réclusion criminelle à perpétuité.