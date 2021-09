Quatre syndicats vont en Conseil d’État contre l’obligation vaccinale

Quatre centrales syndicales – Le Syndicat des agents publics de Polynésie (SAPP), le Snetaa-FO Polynésie, O Oe To Oe Rima et Otahi – ont déposé devant le Conseil d’État un recours contre la loi du Pays sur l’obligation vaccinale. La plus haute juridiction administrative a trois mois pour y donner suite, alors que la loi entre en vigueur au 23 octobre prochain.

« Les libertés individuelles sont un trésor qui mérite d’être défendu de toutes nos forces », écrivent les quatre centrales syndicales qui en appellent au Conseil d’État pour faire annuler la loi du Pays sur l’obligation vaccinale. Ils prennent soin de préciser qu’ils ne sont pas opposés à la vaccination : « Faites-vous vacciner si vous estimez devoir le faire. Aidez à soulager les soignants du pays. Il faut regarder la réalité en face : le monde entier utilise les vaccins déployés en Polynésie. » Vadim Toumaniantz, secrétaire général du SAPP, renchérit : « Il suffit d’avoir visité une seule fois les urgences pour comprendre la situation ». Mais il évoque la violation du droit à la vie privée et « de tout un ensemble de droits constitutionnellement garantis ».

Les syndicats estiment que le Pays n’a pas suffisamment bien informé et rassuré la population sur le vaccin, et ne devrait pas « essayer de forcer la vaccination parce que les doses de vaccin arrivent à leur date de péremption » – une affirmation que le ministre de la Santé a démentie il y a deux semaines. Autre point soulevé dans le recours, explique le syndicaliste, la qualité des inspecteurs dont les constats pourraient mener à l’amende de 175 000 Fcfp : il n’existe pas à sa connaissance, en Polynésie, de statut de médecin inspecteur ou de pharmacien inspecteur. « Dire aux gens, c’est comme ça et pas autrement, alors que les gens qui vous le disent ne se l’appliquent pas eux-mêmes (…) le discours est absolument inaudible », conclut Vadim Toumaniantz.