« Que du bonheur » pour Eono en première partie de SOJA

Le jeune groupe local Eono aura la lourde tâche de passer en première partie du groupe SOJA, le 16 novembre à To’ata. Une chance que les musiciens abordent avec beaucoup d’enthousiasme.

Le moins que l’on puisse dire c’est que Eono aura vécu une première année d’existence riche en rebondissements. Le groupe composé de 7 membres s’est formé en juillet 2018 à l’initiative de Mitiana, alors musicien dans d’autres groupes. Il contacte Teva et Timeri de Moorea et ils décident ensemble de monter le groupe avec Boris au chant, Matahi au clavier, Ariipaia à la guitare et Tepoetua à la basse. La vidéo d’une reprise suffira à faire leur succès. Depuis, Eono ne cesse de se produire dans les bars, restaurants et sur les scènes prisées de Tahiti comme le Hinano Live, et même à To’ata. Mais il manquait une ligne sur le CV du groupe : une première partie d’artiste international. C’est maintenant chose faite puisque Eono a été choisi par SA Productions pour assurer la première partie. Mitiana, le batteur du groupe, raconte sa réaction et celle de ces collègues musiciens : « Que du bonheur ! »

Si au départ le groupe faisait des reprises plutôt reggae et zouk, maintenant Eono propose ses propres compositions. Des compos qui devront ravir le public samedi soir. Mais Mitiana ne veut pas en dire plus sur l’organisation de cette première partie : « Il faut venir au concert ! ».

Tous les membres de Eono attendent en tout cas avec impatience le moment de monter sur scène et surtout de rencontrer SOJA. Un groupe qu’ils apprécient particulièrement et à qui ils comptent bien demander des conseils.

Eono en première partie de SOJA c’est donc samedi soir place To’ata.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.