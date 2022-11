Que sait-on sur le missile tombé en Pologne ?

Que contiennent les articles 4 et 5 du traité de l’Otan ? À la suite d’un conseil de sécurité d’urgence le porte-parole du gouvernement polonais Piotr Müller a déclaré que « des procédures prévues sont mises en œuvre avec entre autres, un niveau d’alerte renforcé pour certaines unités militaires ». Ce dernier a également annoncé envisager de déclencher les articles 4 et 5 de l’Otan. Ces deux articles du traité font référence aux questions de défense et de sécurité des États membres. L’article 4 précise que tous les pays de l’Otan devront se consulter sur demande de l’un d’entre eux, en cas de menace de sa sécurité, d’atteinte à l’intégrité de son territoire ou de son indépendance politique. Il s’agit donc simplement d’une consultation pour définir si oui ou non l’un des membres de l’Alliance est en danger et s’il est nécessaire d’intervenir. L’article 5, en revanche, permet aux pays de l’Otan d’engager des actions, y compris militaires, pour défendre un ou plusieurs membres en cas d’attaque. Cet article reconnaît aussi qu’une attaque armée contre un ou plusieurs pays membres sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les pays de l’Otan. Selon ce même article, si une telle attaque se produit, les pays prendront toutes les actions jugées nécessaires pour rétablir et assurer la sécurité dans la région Atlantique Nord. Il s’agit en réalité d’une mise en application du droit de légitime défense reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies. À noter que les ambassadeurs de l’Otan doivent se réunir en urgence ce mercredi. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont fait part de leur soutien à la Pologne, également pays membre du G20 à Bali, jusqu’à ce soir pour un sommet diplomatique.