Quinzaine de l’innovation publique: « Ici aussi on fait des choses innovantes, et parfois même plus qu’en métropole ».   

Innover dans l’administration pour simplifier et faciliter les démarches des usagers, tels sont les objectifs du directeur de la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA). Eric Déat souligne que pour certains projets innovants la Polynésie n’est pas à la traîne : « ici aussi on fait des choses innovantes et parfois même plus qu’en métropole ».

Le Haut-commissariat présentait lundi la Quinzaine de l’innovation publique, qui se tient du 15 au 25 octobre et qui vise à « transformer et bousculer les idées reçues sur les institutions, les services publics et les administrations. »

L’administration polynésienne innove pour que l’usager se retrouve « au centre d’un service public bienveillant » et pour veiller au bien-être des agents. Il est aussi question de développer les démarches en ligne pour faciliter la tâche aux administrés, avec notamment la création du portail net.pf. C’est la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DRMA) qui est chargée de tester et travailler sur plusieurs projets innovants. Exemples : faire une demande en ligne de déclaration d’éducateur sportif à la direction de la Jeunesse et des sports, ou d’agrément au service d’artisanat traditionnel, ou encore faire une demande de traduction de documents auprès du Service de la traduction et de l’interprétariat, ou tout simplement faire une demande de relevé de notes pour vos enfants à la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE). « L’idée c’est effectivement que si l’usager a une question il va sur net.pf, il pose sa question, et on le dirige », indique le directeur de la DMRA.

Le directeur de la DMRA Eric Déat fait aussi référence au « décloisonnement » des différents services des communes, du Pays ou encore ceux de l’État. Le portail net.pf est aussi la « concrétisation » de ce « décloisonnement », dit-il, puisque tous « ont travaillé ensemble, pour construire ensemble, l’innovation publique c’est un projet commun ».

Tous ces projets innovants peuvent aussi, selon Eric Déat, aider les usagers à mieux comprendre le fonctionnement de l’administration. Et il précise d’ailleurs que ces projets devraient aussi simplifier et faciliter les démarches des usagers « tout en permettant aux agents de se consacrer à des activités plus valorisantes pour eux et l’usager ».

Il souligne d’ailleurs que pour certains projets innovants la Polynésie n’est pas à la traîne : « ici aussi on fait des choses innovantes et parfois même plus qu’en métropole » affirme Eric Déat, tout comme le projet « santé bien-être au travail » pour les salariés dont le principe est de mettre en avant l’activité physique et la bonne alimentation. « Comme on peut s’inspirer de ce qui se passe ailleurs dans le monde, je pense que le monde peut aussi s’inspirer de ce qui se passe en Polynésie » assure le directeur de la DMRA.