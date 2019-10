Ma’i ou la thérapie par les arts

L’association Littérama’ohi en partenariat avec la Maison de la culture présente la 9ème édition de Pīna’ina’i qui se tiendra le 19 octobre. Cet évènement qui mêle tradition, littérature, danse et musique aura pour thème la maladie.

Cet évènement proposé annuellement par Littérama’ohi a pour principal objectif de promouvoir la littérature autochtone dans le cadre des lectures publiques proposées par l’association. Faire vivre la littérature polynésienne à travers la danse et musique.

Pour Moana’ura Tehei’ura , metteur en scène et chorégraphe, « il faut libérer le mot du livre pour le faire vibrer à l’oreille du spectateur. Dans Pīna’ina’i, Le mot devient source de création musicale, chorégraphique et scénique. »

Cette année les auteurs, les danseurs, le compositeur et le metteur en scène explorent le thème Ma’i – la maladie. « Maladie d’une personne ou d’un peuple. Du corps. De l’âme. De l’esprit. Pour que les mots, la danse et la musique soient les guérisseurs du verbe gangréné, du mouvement estropié et des mélodies tuméfiées. » Ma’i transportera le spectateur à l’intérieur des histoires de plusieurs personnages à travers leurs fragilités et leurs incertitudes. Pour les organisateurs de ce spectacle, « L’acte de dire la maladie est acte de thérapie ».

Pina’ina’i est un évènement gratuit. Il faut simplement récupérer ses billets à la Maison de la culture. Les billets sont disponibles à la caisse de la Maison de la culture.

Informations pratiques :

Lectures mises en scène : Pina’ina’i : Ma’i – La maladie. Lectures de textes accompagnés de spectacle inédit de danses et musique.Samedi 19 octobre 2019 sur le Paepae a Hiro à 18h00. Entrée libre sur présentation d’un ticket. Renseignements au 40 544 544