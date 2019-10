Deux mutoi contestent leur blâme

Le tribunal administratif s’est penché ce mardi sur la demande de deux policiers qui réclamaient l’annulation d’un blâme reçu pour des voies de faits sur un restaurateur. Le rapporteur public a réclamé le rejet de leur demande. Le délibéré sera rendu le 22 octobre.

Yann D. et Lenois T. tous deux agents de la DSP avaient fait l’objet d’un blâme en avril 2017, suite à une altercation avec le gérant du restaurant Lou Pescadou. Blâme qui avait été annulé dans un premier temps par le tribunal administratif, mais que les autorités judiciaires avaient de nouveau infligé aux deux policiers en 2019. Les deux requérants qui demandaient ce mardi l’annulation de la sanction ont vu le rapporteur public réclamer le rejet de leur demande.

À l’origine de ce blâme, une altercation entre les deux policiers et le gérant du restaurant Lou Pescadou. Selon des témoins, les deux hommes, alcoolisés, s’en sont pris au gérant parce que celui-ci ne voulait pas que Yann D. joue de la musique à l’intérieur de son établissement. Ce qui donne lieu à une discussion animée sur le trottoir entre Yann.D. et le restaurateur. Lenois T se mêlant à la discussion, le ton s’envenime et une brève échauffourée s’ensuit durant laquelle le gérant du Pescadou est pris à la gorge par l’un des policiers. En partant, l’un des deux auraient adressé au gérant un geste insultant.

Le rapporteur public estimant que « les policiers ne doivent se départir en aucune circonstance de leur dignité. Ils ne doivent en aucun cas nuire à la réputation de la police nationale, même s’ils ne sont pas en service. », il a signifié que «le blâme est une sanction de groupe 1 (Ndlr : effacé après 3 ans sans sanction), et ne paraît pas disproportionné ». Il réclame ainsi le rejet de la demande. Le délibéré sera rendu le 22 octobre.