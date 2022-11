Racketlon 2022 : qui sera le nouveau roi de la raquette ?

Après un premier essai réussi en 2017, quatre fédérations organisent main dans la main une nouvelle édition du racketlon. Une compétition où les licenciés s’affronteront en tennis de table, badminton, tennis et beach tennis. Des sports très différents physiquement et techniquement : c’est l’athlète le plus complet qui l’emportera entre le 10 et le 13 novembre à la Faataua.

C’est le retour d’une union sacrée pour les quatre fédérations de sports de raquette : tennis de table, badminton, squash et tennis s’étaient déjà réunies en 2017 pour organiser un premier « racketlon ». Il ne s’agit pas là d’une innovation locale : le racketlon est un « vrai » sport combiné, comme le triathlon ou le décathlon, qui a des fédérations, des compétitions et des champions aux niveaux national et international. Le principe : disputer, en simple ou en double, une manche de 21 points de chaque sport, avec seulement trois minutes de récupération et trois minutes d’échauffement à chaque enchainement. « Le principe, c’est que tu commences par le sport dont la raquette est la plus légère, et tu finis par la plus lourde », explique Olivier Mothe, secrétaire général de la Fédération tahitienne de tennis.

La première édition, en 2017, s’était déroulée entre le gymnase de l’université et le club Phénix, à Punaauia. Cette fois, c’est à la Faataua que les fanas de la raquette se réunissent. Malheureusement, pas de court de squash sur place, c’est donc le beach tennis qui prend sa place, et qui clôturera chacun des matchs. Si les quatre sports ont en commun une raquette, chacun à ses propres exigences physiques et techniques. « Celui qui gagne c’est pas le meilleur dans un sport, mais celui qui est le plus complet », note Olivier Mothe, qui compte aussi sur l’évènement pour promouvoir plus largement les sports de raquette. Un peu plus de 2 000 licenciés dont 1 200 sur la fédé de tennis. Et des nouveautés : le beach tennis, qui a le vent en poupe, donc, mais aussi le padel tennis, déjà très en vogue à l’international, et qui bénéficie désormais de deux courts tout neufs à Punaauia. « Peut-être que dans le futur on organisera un tournoi des six sports de raquette », s’enthousiasme l’organisateur.