L’affaire de la bagarre au quai de Vaiare renvoyée au 21 mars prochain

L’affaire de la bagarre de Vaiare, dans laquelle deux policiers municipaux de Papeete sont accusés de violences et de dégradations aggravées, a été renvoyée par le tribunal de Papeete. Tous deux se considèrent comme victimes et non comme agresseurs. Une nouvelle date d’audience a été fixée au 21 mars prochain.

Le 26 juin 2021, une bagarre impliquant plusieurs personnes avait éclaté sur le quai de Vaiare à Moorea. Après des premiers échanges de coups très violents la bagarre avait débordé sur une habitation voisine. Dès le lendemain, une enquête de flagrance avait été ouverte pour des chefs de violences volontaires aggravées et de dégradations volontaires de biens aggravées. Dans cette affaire, trois personnes sont poursuivies.

L’enquête avait établi que “les faits ont été commis dans un contexte d’alcoolisation mettant en cause deux fonctionnaires de la police municipale de Papeete qui étaient hors service”. Après avoir été placés sous contrôle judiciaire, les prévenus devaient comparaître le 22 mars dernier, mais l’un des avocats de la défense avait demandé le renvoi de l’audience, car pour des raisons « assez peu compréhensibles » le parquet a considéré que les policiers municipaux étaient les auteurs responsables de la rixe et que les deux autres acteurs de la bagarre, en l’occurrence un détenu en permission et un ancien détenu qui venait d’être libéré, étaient les victimes. Ce matin, la défense a demandé un nouveau renvoi en insistant sur le fait que l’audition des policiers s’est faite tardivement, 3 mois après les faits, alors que celles des victimes avaient été organisées dès le lendemain. La défense sollicite la citation de deux autres personnes dans ce dossier.