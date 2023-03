Radio1 vous invite à Earth Hour, samedi 25 mars à 20h30

« Éteindre ses lumières non essentielles et donner une heure pour la Terre », c’est le message de Earth Hour chaque année depuis 2007. En Polynésie, l’opération fête ses 10 ans cette année. Demain samedi, de 20h30 à 21h30, éteignez la lumière mais allumez la radio pour l’émission spéciale Earth Hour 2023.

Partie d’une simple discussion entre amis à Sydney en Australie, Earth Hour est à présent portée par WWF (World Wildlife Federation) et atteint plus de 190 pays et territoires et des millions de personnes dans le monde. Monuments, bâtiments publics s’éteignent durant une heure pour montrer l’exemple : chaque année, l’événement est là pour nous rappeler que l’unité mondiale est essentielle pour ralentir le réchauffement climatique et préserver la biodiversité.

Jerry Biret, fondateur du JT Vert, a concocté pour Radio1 une heure d’émission musicale qui reprendra les titres officiels de Earth Hour depuis 10 ans. « On peut éteindre les lumières et faire un dîner aux chandelles en famille, tout en écoutant la radio, ou prendre une heure pour parler du sujet avec les enfants », suggère-t-il. Les titres musicaux, choisis au fil des ans parce qu’ils « collent » au sujet, seront entrecoupés de conseils pratiques. En compagnie de Ed Sheeran, David Guetta ou encore Nohorai, samedi soir Radio1 vous encourage à faire un geste pour la planète et à enregistrer votre engagement en suivant le lien : https://www.earthhour.org/#give-an-hour.