Salmonellose : la Direction de la santé appelle à éviter la consommation d’œufs crus

Face à une augmentation de cas de salmonellose, la Direction de la santé recommande par mesure de précaution à l’ensemble de la population de bien cuire les œufs et toute préparation en contenant, et de ne pas consommer pour le moment d’œufs crus ou de préparation à base d’œufs crus.

Sans en mentionner le nombre, un communiqué de la Direction de la santé prévient que plusieurs cas de salmonellose ont été détectés au fenua. Il est donc recommandé, « pour le moment », de ne pas consommer d’œufs crus ou de préparation qui en contiennent.

Pour éviter la contamination, les mesures d’hygiène domestique à suivre sont simples :

Bien cuire les aliments : il est recommandé de ne consommer les œufs ou préparations contenant des œufs que bien cuits (au moins 5 minutes à +65°C).

Bien conserver les aliments d’origine animale en ne les laissant pas à température ambiante.

Bien nettoyer les surfaces de travail et les ustensiles de cuisine. Lavez planche à découper, comptoirs, couteaux et autres ustensiles et vaisselle avec de l’eau

chaude et du savon après avoir préparé des aliments crus (viande, volaille, œufs). À la maison, manger rapidement les aliments préparés ou les conserver jusqu’à la consommation ou l’utilisation, au réfrigérateur (entre 0 et +4°C), au congélateur (à moins 18°C) ou au chaud (à plus de 65°C) dans le four ou sur la cuisinière.

Bien se laver les mains, avec de l’eau chaude et du savon, avant et après manipulation des aliments.

Les symptômes qui doivent alerter (l’incubation peut aller de quelques heures à 3 jours après l’ingestion d’aliments contaminés) : crampes d’estomac, diarrhée, nausées et vomissements, maux de tête, forte fièvre. Toutefois la salmonellose peut être présente sans symptômes. La salmonellose en elle-même n’est pas réellement dangereuse, mais elle peut entrainer des cas de déshydratation avancée chez les très jeunes enfants, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est déjà affaibli. La salmonellose se soigne habituellement en 4 à 7 jours sans médicaments, sauf pour certains patients déjà atteints de maladies chroniques à qui des antibiotiques peuvent être prescrits. Le plus important, disent les professionnels de santé, est de veiller à éviter la déshydratation.