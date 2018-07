Ramassage de déchets de Tahiti aux Marquises

Le collectif Nana sac plastique en partenariat avec l’association Tia’i Fenua lancent une grande opération de nettoyage dans tous les archipels de Polynésie. L’événement aura lieu le dimanche 29 juillet. Une matinée sera consacrée au ramassage des déchets dans toutes les communes partenaires de l’opération.

« Stop à la pollution, à l’incivisme, à l’ignorance de la situation », c’est le leitmotiv entonné par le collectif Nana sac plastique, qui a vu le jour il y a un peu plus d’un an. Le déclencheur de cette prise de conscience environnementale, qui a entraîné la création de Nana sac plastique, est le sac plastique à usage unique. Mais le plastique n’est pas le seul fléau. Il en existe un autre aussi difficile, voire plus, à combattre : l’incivisme. Le collectif regrette l’absence de répression comme l’explique la trésorière, Moea Pereyre.

Afin de sensibiliser et mobiliser les bonnes volontés que compte le fenua, le collectif a mis en place, avec l’association Tia’i Fenua, une opération de nettoyage sur tous les archipels de Polynésie. Celle-ci a déjà débuté dans certaines communes, comme à Tubuai où la collecte des déchets a démarré le 23 juillet pour se clôturer le samedi 28, date à laquelle Atunoa aux Marquises entamera la sienne. A Tahiti, Moorea, Maupiti, Bora Bora, Rangiroa et Rurutu, elle se tiendra dimanche.

A noter qu’à Tahiti, des stands d’information se tiendront au parc Paofai, ainsi qu’un écran géant où il sera possible de vivre en live les opérations de nettoyage initiées dans les archipels. Dans la matinée, des ramassages de détritus et des plongées de nettoyage seront organisés dans beaucoup de communes, puis l’après midi sera consacrée au sport, histoire de se détendre. L’année dernière, 6 tonnes de déchets ont été ramassés sur terre et en mer.

Pour autant, le collectif ne fait pas que dénoncer les problèmes. Il essaie d’y apporter des solutions et des alternatives.

