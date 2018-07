Tahiti Hura entre dans la cour des grands

Pour sa première participation au Heiva, Tahiti Hura, troupe amateur, a marqué les esprits en décrochant le premier prix « Gilles Hollande » dans la catégorie Hura ava tau, le 3ème prix du meilleur orchestre création et le 2ème prix pour le meilleur danseur.

Fondée en 2015, la base de Tahiti Hura comporte une dizaine de musiciens et autant de danseurs et danseuses. Pour se présenter au Heiva 2018, la troupe s’est vue renforcée de 92 danseurs et danseuses et d’une trentaine de musiciens et choristes.

Selon, le chef de troupe, Terema Toere, le niveau du Heiva 2018 cette année était particulièrement élevé. Mais ce qui a fait la différence avec les autres groupes amateurs, c’est le message que Tahiti Hura ont voulu faire passer à travers leur thème. Respect et humilité en sont les fondations.

Tahiti Hura en tant que groupe amateur a eu un peu de mal à recruter des artistes pour se présenter au Heiva. Si les bonnes volontés ne manquent pas, celles-ci préfèrent intégrer des groupes professionnels. « C’est très difficile de préparer le Heiva quand on est amateur» reconnaît Terema Toere.

Maintenant la catégorie amateur, c’est terminé pour Tahiti Hura. En effet, le prix « Gilles Hollande » dans la catégorie Hura ava tau permet à la troupe de concourir dans la catégorie professionnel l’année prochaine. Mais pour l’heure, cela fera l’objet de discussion entre les membres du staff.