Revivre le Heiva avec le Mini Heiva

Comme chaque année, l’Intercontinental Tahiti Resort & Spa organise le Mini Heiva. Cette 37 ème édition se tiendra les 27 et 28 juillet et les 3 et 4 août. Cet évènement propose à la clientèle internationale et locale de découvrir ou redécouvrir la culture polynésienne et sa gastronomie aux travers de spectacles de chants et danses proposés par l’élite des groupes locaux, les lauréats du Heiva 2018.

Cette année ce ne sont pas moins de sept groupes, tous primés lors du Heiva 2018, qui sont proposés aux amateurs de culture polynésienne. Les soirées débuteront à 19 heures rythmées par des chanteurs et musiciens locaux. Parmi ceux-ci on note la présence de Teiva LC, Guy Laurens, Raumata et Michel Poroi. Des démonstrations de sports traditionnels seront également présentées aux dineurs, ainsi que la danse du feu.

Puis en deuxième partie de soirée, le plat de résistance. Les groupes de chants couronnés au Heiva. Tamarii Mataiea, Natiara et Tamarii Mahina plongeront les spectateurs dans le Tahiti d’antan avec des chants polyphoniques venus tout droit des districts de Tahiti.

Cette plongée dans l’âme polynésienne se poursuivra avec les troupes de danses : Tahiti Ura, Hei Tahiti, Ori I Tahiti et Pupu Ori Tamari’i Vairao, toutes auréolées de leur victoire au Heiva. Ces soirées outre promouvoir la culture polynésienne, laissent une empreinte dans les mémoires de certains touristes de passage, certains ne revenant en Polynésie que pour le Heiva et le Mini Heiva, comme nous le confie le directeur de l’hôtel, Thierry Brovelli.

Si pour les groupes de chants, passer de la scène de Toa’ta à celle du Mini Heiva ne pose pas de problème particulier au niveau de l’organisation, c’est plus pour les troupes de danse que cela demande une réorganisation comme l’évoque Jonathan Taria, représentant de la troupe Pupu Ori Tamari’i Vairao.

Pour la dernière soirée, les spectateurs pourront voter pour la Miss et le Tane Mini Heiva, élection qui se base sur la performance, la présence scénique, la prestance, sans oublier la beauté.