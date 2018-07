Place à la Tahiti Pro Teahupo’o

Fini la Billabong Pro, cette année la septième étape du circuit professionnel du World Championship Tour s’appelle la Tahiti Pro Teahupo’o 2018. La compétition de surf la plus prisée de Tahiti se tiendra du 10 au 21 août dans la passe de Hava’e à la presqu’île. La compétition est réservée uniquement au top 34 des surfeurs mondiaux et aux deux détenteurs de la wild card qui sera délivrée au vainqueur ainsi qu’au meilleur Tahitien des Air Tahiti Nui Trials, qui se tiendront à partir du 6 jusqu’au 7 août.

La Air Tahiti Nui Tahiti Pro Teahupo’o 2018 est une compétition qui permet aux surfeurs locaux de se mesurer à huit surfeurs pro internationaux. Les 24 Polynésiens sélectionnés auront ainsi la possibilité, de participer à l’épreuve reine qu’est la Tahiti Pro Teahupoo.

Si le vainqueur quelle que soit sa nationalité, se voit octroyer d’office un pass pour la Tahiti Pro Teahupo’o, un ticket d’entrée est réservé au meilleur Tahitien de ces trials. L’année dernière l’Espagnol, Aritz Aranburu, et le Tahitien, Taumata Puhetini, s’étaient vus remettre le précieux sésame.

Pour l’édition 2018, il n’y a pas de changement notoire dans le déroulé de la compétition qui compte pour le classement mondial. Mais un changement de forme est tout de même à noter. Le nom Billabong Pro Tahiti devient Tahiti Pro Teahupo’o. Celui-ci est du à la défection du sponsor historique de la compétition, Billabong. Si le monde du surf s’inquiétait de la perte du sponsor pour l’organisation, il semblerait que celle-ci n’ait pas souffert financièrement de ce manque de subsides.

Pour Pascal Lucciani, membre de la fédération tahitienne de Surf et consultant pour la World Surf League, la raison essentielle du retrait de Billabong est due à des pertes financières enregistrées par la compagnie et celle-ci n’avait plus les moyens de sponsoriser l’évènement.

Pour autant, cela n’a pas remis en question le maintien de la compétition car tout se passe désormais entre la fédération tahitienne de Surf et la World Surf League, et les retombées internationales seraient plus importantes.

La Tahiti Pro Teahupo’o n’est pas seulement une vitrine pour le surf polynésien et ses spots mythiques. C’est aussi une manne financière non négligeable pour le Pays. 90 millions de Fcfp, c’est le montant qu’a rapporté globalement la Billabong Pro 2017, et ce malgré que la compétition se soit déroulée sur trois jours vu les conditions météo.

L’an dernier c’était l’Australien Julian wilson qui avait remporté la Billabong Pro Teahupo’o. Cette année espérons que sur les 36 surfeurs engagés ce soit un Tahitien qui remporte la Tahiti Pro Teahupo’o 2018, première du nom.