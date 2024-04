Quand Kauli Vaast joue le mannequin à Paris

Le surfeur de Vairao est bien loin de la presqu’île. Alors qu’il s’apprête à attaquer le circuit mondial des Challengers Series, il joue aussi à fond son rôle d’ambassadeur de la marque Dior. L’occasion de mêler l’univers du surf à celui de la mode.

Après sa récente médaille de bronze sur les mondiaux ISA, les choses sérieuses vont reprendre dans moins d’un mois pour Kauli Vaast, avec le lancement des Challengers Series, le 27 avril en Australie. Un circuit mondial de six étapes, antichambre de l’élite, sur lequel le Tahitien cherchera à décrocher sa place pour le Championship Tour 2025. Entre-temps, il y aura bien sûr la Tahiti Pro en mai, et les Jeux Olympiques fin juillet.

Un calendrier chargé, au sein duquel Kauli Vaast doit faire de plus en plus de place à ses différentes obligations médiatiques. Devenu l’une des égéries de Dior, le surfeur s’est ainsi retrouvé à jouer le mannequin, à l’occasion d’une interview accordée au magazine Gala. L’occasion de voir le Tahitien poser, en photo et en vidéo, dans différentes tenues, le tout dans un des plus beaux décors de Paris : le pont de Bir-Hakeim, avec la tour Eiffel en toile de fond. À découvrir dans la publication ci-dessous.