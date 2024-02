Surf : Bon démarrage de Vahine Fierro et Kauli Vaast aux Championnats du monde

En repos ce lundi, les Polynésiens de l’équipe de France retournent dans l’eau mardi pour le 3e tour des championnats du monde ISA à Porto Rico, qui décernent les derniers billets pour les JO de Teahupo’o. Comme les quatre autres Français engagés, Vahine Fierro et Kauli Vaast ont parfaitement débuté ce week-end en remportant aisément leurs deux premières manches.

Jour d’anniversaire pour Kauli Vaast, et surtout jour off ce lundi pour les six représentants de l’équipe de France de surf, engagés depuis samedi sur le spot d’Arecibo, cadre caribéen des Mondiaux ISA de surf. Et pour cause, la journée est dédiée aux repêchages, et les tricolores sont assurés de participer au troisième tour après les deux premières manches disputées ce week-end. Une belle entrée en matière pour l’équipe de France, vice-championne du monde par équipes l’an passé au Salvador, une compétition qui avait vu Vahine Fierro (4e) et Kauli Vaast (5e) décrocher leur place pour les JO.

Des débuts pleins d’assurance

Déjà assurés de surfer Teahupo’o en juillet, Kauli Vaast et Vahine Fierro ont l’avantage de prendre part à ces Mondiaux ISA sans la pression de la qualification olympique. Et pour le moment, cela se passe très bien pour nos Polynésiens. Dans une houle ne dépassant pas le mètre cinquante samedi, le surfeur de Vairao n’a pas tremblé pour remporter sa première manche, avec un 13.17, le 6e meilleur total des 144 engagés. Une série dans laquelle le Tahitien a notamment devancé le solide Marocain Ramzi Boukhiam, engagé en ce début de saison sur le Championship Tour, l’élite mondiale du surf. Même destin pour Vahine Fierro dans le tableau féminin, avec une solide victoire, par plus de neufs points d’écart (13.80), dans une première manche peu relevée. Un beau samedi pour la famille, puisque dans le même temps, la petite sœur Kohai Fierro s’imposait à Rangiroa.

Ce fut légèrement moins bon au score dimanche pour Vahine (13.50, troisième performance du jour tout de même), mais tout aussi efficace avec une première place dans le heat 13, devant une concurrence de haut-niveau : la Sud-Africaine Sarah Baum, elle aussi qualifiée olympique, et la prodige canadienne Erin Brooks, championne du monde junior en 2022 et vice-championne du monde l’an passé sur ces mêmes Mondiaux ISA. « J’étais contente de pouvoir être sur les bonnes vagues car il n’y en avait pas beaucoup, et j’ai pu vite commencer d’entrée de jeu et ensuite j’ai construit petit à petit dans ma série, ça s’est bien passé pour moi« , sourit la surfeuse de Huahine au micro de la fédération française.

De son côté, Kauli Vaast a signé dimanche le deuxième meilleur score total du jour chez les messieurs, pour remporter sa manche (14,67, avec une vague à 8 pts), loin devant le n°2 mondial et vainqueur du Pipe Pro 2024, le Hawaiien Barron Mamiya (9.03). « J’étais un peu stressé en rentrant à l’eau, les vagues c’est compliqué au niveau du placement, il y a des vagues un peu partout. Mais j’ai eu la priorité au bon moment, et j’étais au bon endroit quand il y avait au moins une petite vague », raconte-t-il, toujours auprès de la FFSurf.

Un troisième tour relevé mardi

Pour son troisième tour, au lendemain de ses 22 ans, Kauli Vaast affronte demain son expérimenté coéquipier Joan Duru, 34 ans et champion du monde ISA 2021. Auquel il faut ajouter l’Allemand Leon Glatzer et le Marocain Boukhiam, encore lui. Trois adversaires qui courent après la qualification olympique. De son côté, Vahine Fierro s’apprête à disputer une manche périlleuse, face à trois pensionnaires de la division supérieure, le Championship Tour : sa coéquipière Johanne Defay (6e mondiale), la Costaricienne Brisa Hennessy (4e) et l’Australienne Tyler Wright (11e).

Outre Kauli Vaast, Vahine Fierro, Johanne Defay et Joan Duru, la France peut aussi compter sur Thessa Thyssen et Marco Mignot. Les trois premiers cités sont déjà qualifiés pour les Jeux olympiques. Les trois suivants ont encore la possibilité de l’être. Il reste une place à prendre chez les hommes : pour cela, Marco Mignot et Joan Duru doivent terminer dans le top 6 « éligible » de la compétition (les six meilleurs surfeurs encore non qualifiés). En cas de succès de l’équipe de France au classement par équipe masculine, un ticket supplémentaire sera disponible. Un point de règlement qui permet à Thessa Thyssen d’espérer obtenir une place chez les femmes : les deux tickets pour le moment disponibles sont pris par Vahine Fierro et Joahnne Defay, mais un troisième pourrait se libérer en cas de victoire au classement par équipe féminine. Réponse le dimanche 3 mars, jour des finales.

