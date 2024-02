Clap de fin pour la Air Tahiti Rairoa horue

Après 6 jours de compétition, les finalistes de cette 3e édition ont clôturé l’événement en apothéose, dans de grosses conditions. Enrique Ariitu s’impose en surf open hommes, chez les femmes, c’est Kohai Fierro qui l’emporte alors que Haunui Haumani décroche le titre chez les juniors et James Omitai en bodyboard.

Au terme de 6 journées de compétitions, les amateurs de glisse avaient rendez-vous samedi pour disputer les phases finales de l’édition 2024. Au programme, des duels de qualité disputés dans de grosses conditions qui ont permis aux compétiteurs de s’exprimer au mieux. En surf open hommes Enrique Ariitu a décroché la victoire face à un Taumata Puhetini pourtant en forme. Il s’impose – après une vague notée 10/10 – avec un score total de 17,83 contre 12,33 points. Chez les femmes, l’abandon d’Aelan Vaast, blessée, a permis à Kohai Fierro de s’imposer sur l’épreuve face à Leina Thion grâce, entre autres, à une vague notée 8,17. La soeur de Vahine remporte sa finale avec 13,67 points contre 4,50 points. Chez les juniors, Haunui Haumani a été plus fort que Teaki Gasbarremonte et truste donc la plus haute marche du podium. Il score ainsi 13,83 contre 7,76 pour son concurrent. Enfin, dans la catégorie bodyboard, James Omitaia bat Tuahiti Toofa en finale, avec un score total de 16,50.