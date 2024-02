Taaroa Race : la saison du va’a est lancée

La Taaroa Race, première course de la saison de va’a, a eu lieu samedi à Punaauia. Au total, 380 rameurs se sont alignés sur cette premieère épreuve du calendrier. Sur la course reine des seniors, c’est Steeve Teihotaata qui s’est finalement imposé en affichant un chrono de 1h45’04’’. Chez les dames, c’est Mihinoa Tamarii qui a été la plus rapide.

La saison du va’a a été lancée ce samedi avec la Taaroa Race organisée par le club Tahitian Paddle. Pour cette 12e édition, 380 rameurs ont répondu présent à l’invitation lancée par le club de Kiki Dubois. Au programme, pour les plus coriaces, un parcours de 22 km, a effectuer depuis la zone de Teporifaaite jusqu’au port de Papeete avant de revenir sur Taapuna. Après plusieurs rebondissements, et malgré la belle prestation de Darren Harbulot sur une grande partie du parcours, c’est finalement Steeve Teihotaata qui s’est imposé. Le rameur de Pirae Va’a a devancé Hotuiterai Poroi de 11 secondes, laissant la troisième marche du podium à Darren Harbulot.

Mihinoa Paari chez les femmes

Du coté des féminines seulement 19 rameuses ont tenté l’aventure. Après un peu plus de 38 miniutes de course c’est finalement Mihinoa Parii qui a été la plus rapide. Elle termine la course en tête devant Marguerite Temaiana et Ranitea Mamatui. Chez les juniors Tane Mu Wong s’impose en 1h53’21’’, devant Kyllian Tuarau et Huuti Hakatini. Charles Taie, lui, fait carton plein chez les vétérans +40ans en affichant un chrono de 1h50’41’’ alors que Teva Mooria truste le podium des vétérans +50 ans avec un temps de 1h58’48’’. Le prochain rendez-vous est fixé à samedi prochain, le 2 mars, avec le Mémorial Hugo Garbutt prévu dans la baie de Phaéton à Taravao. Les classements sont à retrouver ici.