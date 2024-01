JO de Surf : les qualifiés misent sur l’entraînement collectif

À six mois de l’épreuve, Vahine Fierro, Johanne Defay et Kauli Vaast redoublent d’efforts. Depuis la semaine dernière, ils participent à un stage de préparation technique au fenua, aux cotés de Hira Teriinatoofa. Mais l’équipe de France a encore la possibilité de qualifier au maximum trois nouveaux athlètes lors des Mondiaux ISA prévus du 24 février au 2 mars à Porto Rico.

Les surfeurs de l’équipe de France s’entraînent. À un peu plus de 6 mois du lancement de l’épreuve prévue à Teahupoo du 27 au 30 juillet prochain, Vahine Fierro, Johanne Defay et Kauli Vaast peaufinent leur technique au fenua. Ils évoluent depuis la semaine dernière sur diffèrent spots, sous le regard averti de Hira Teriinatoofa mais aussi celui de Jeremy Flores et Hugo Palmarini. « Au fur et à mesure on verra plus loin », assure le coach de la sélection qui espère détecter les failles de chacun avant de pouvoir les conseiller sur ce qui doit être « changé ou amélioré ». Une étape indispensable aux athlètes qui devront être prêts pour surfer dans toutes les conditions.

Ce rassemblement – initié « officieusement » par la sélection – est une manière également de fédérer la team pour créer une véritable « cohésion au sein du groupe » bien que le surf soit « un sport individuel », explique encore le coach. Il s’agit aussi de faire en sorte que chacun émettent « des avis » sur le surf pour « encourager et aider » les autres à aller vers l’excellence. Johanne Defay n’a d’ailleurs pas hésité à prendre des vacances à Tahiti pour bénéficier de l’expertise de ses pairs.

D’autres entraînements collectifs sont d’ores et déjà programmés, avec une équipe française qui pourrait s’étoffer d’ici fin-février. Car pour rappel, l’équipe de France a encore la possibilité de qualifier au maximum trois nouveaux athlètes, une femme et deux hommes lors de la décisive épreuve des Mondiaux ISA prévus du 24 février au 2 mars à Porto Rico.