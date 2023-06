Surf : Kauli Vaast rejoint Vahine Fierro aux JO de Teahupo’o

Le jeune espoir du surf tahitien a terminé à la cinquième place des mondiaux ISA au Salvador. Premier Européen de la compétition, il est qualifié pour l’épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024, organisée à Teahupo’o, pour laquelle Vahine Fierro avait déjà décroché son billet hier.

Une petite défaite mais une grande victoire pour Kauli Vaast, ce matin au Salvador. Le surfeur de Vairao, sorti précipitamment du tableau principal des World Surfing Games de l’ISA, remontait depuis patiemment les repêchages, dominant la plupart des ses heats et signant parmi les meilleures notes de la compétition. Après une nouvelle victoire en début de matinée, le Polynésien, alors aux portes de la finale, a chaviré au round 12 de ces repêchages. Deux petites vagues dans les conditions maussades de la « Surf City » du Salvador et une note totale de 10.56. Pas suffisant pour battre le Mexicain Alan Cleland, et son impressionnant 17, ou le Péruvien Miguel Tudela. Kauli Vaast, troisième du round, est éliminé des World Surfing Games, ne sera pas sacré champion du monde, en tout cas en individuel.

Mais son objectif n’était pas là : c’est la qualification pour les JO de Teahupo’o qui était dans la ligne de mire du jeune homme de 21 ans. Il fallait pour cela finir premier Européen de la compétition, et de heat en heat, Kauli, dernier Français, n’était plus opposé qu’à Gonzalo Gutierrez, lui aussi en tableau de repêchage, pour obtenir son ticket olympique. Or l‘Espagnol, avec une note de 9.77 fait moins bien que le Tahitien lors du dernier round, dans lequel il finit bon dernier. Kauli Vaast, cinquième de la compétition, premier Européen, ira bien à Teahupo’o.

Il rejoint donc Vahine Fierro, 23 ans, qualifiée hier, et qui est encore en lice pour remporter les championnats du monde de l’ISA. La sélection française a aussi des chances de finir sur le podium par équipe de la compétition.