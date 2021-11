Rap et humour authentique avec le groupe 47Ter

Le groupe 47Ter sera en concert les vendredi 26 et samedi 27 novembre avec les All In One au Grand théâtre de la Maison de la culture avec son album « Légende » sorti cette année. Ils proposent un mélange de pop, variété et rap teinté de beaucoup d’humour. Le trio composé de Pierre-Paul, Lopes et Blaise est arrivé à Tahiti ce matin.

« Des chansons sur la vie », c’est ce que font Pierre-Paul, Lopes et Blaise depuis qu’ils se connaissent. Ils sont les trois membres de 47Ter, un groupe de rap français fondé en 2017. Les trois amis jouaient de la musique le mercredi après-midi près de la salle des fêtes de Bailly, à l’ouest de Paris. Cette adresse deviendra leur QG puis leur nom : 47Ter. Lors de ce premier séjour à Tahiti, ils sont très heureux de pouvoir partager un moment de plaisir avec le public.

Une signature authentique

Leur premier album « L’adresse« , a été primé disque de platine et ils présentent en 2021 le second , « Légende ». Ils évoluent dans des genres musicaux variés : pop, variété, et surtout rap, mais toujours, toujours avec une pointe d’humour. Leurs sources d’inspirations sont diverses mas c’est OrelSan chez qui ils se sont reconnus. « Pas besoin de vivre des choses extraordinaires pour faire de belles chansons », et c’est de leurs vies « basiques » comme dit Pierre-Paul, qu’ils vont faire des chansons, puis des clips vidéos et finalement arriver à Tahiti. Ils essaient de garder un esprit authentique avec leurs 431 000 abonnés sur YouTube, et 295 000 sur Facebook, en ne manquant pas une occasion de plaisanter. Un public qu’ils essaient d’élargir en signant une collaboration avec Patrick Bruel pour leur titre Côte Ouest et en reprenant La Corrida de Francis Cabrel. Les 26 et 27 ils seront accompagnés sur scène de l’école de danse All In One et de la chanteuse Atea en première partie.