Régis Chang succède à Matahi Brothers à la tête de la Socredo

La Socredo repense ses espaces Depuis lundi l’agence de Pomare a fermé ses portes pour travaux. Elle rouvrira ses portes en 2023 et proposera un agencement modernisé, un parcours client repensé et de nouveaux services. Au siège de l’établissement, mardi, c’était une toute autre ambiance puisque le nouveau hall du siège social a été inauguré. Et pour asseoir ses valeurs, le siège s’est paré des couleurs et des mots clefs de la stratégie 2019-2023 de l’établissement bancaire qui met en exergue la performance, l’engagement, la confiance et l’humain.