Remaniement : Sébastien Lecornu nommé ministre des Outre-mer

L’ex secrétaire d’État à la Transition écologique, Sébastien Lecornu a été nommé ce lundi au Ministère des Outre-mer du nouveau gouvernement de Jean Castex. Il succède ainsi à Annick Girardin en poste depuis 2017.

Fin de suspense pour les Outre-mer. La composition du nouveau gouvernement national a été annoncée ce lundi soir à Paris. Et c’est l’ancien secrétaire d’État à la Transition écologique qui a hérité du portefeuille. Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales dans le précédent gouvernement, remplace donc Annick Girardin, en charge des Outre-mer depuis 2017. La Saint-Pierraise reste au sein du gouvernement et devient ministre de la Mer. Un portefeuille qui existait déjà, mais qui était, ces 30 dernières années, confié aux ministres des Transports, de l’Écologie, ou à des secrétaires d’État.

À 34 ans, Sébastien Lecornu était, avant de se rallier à Emmanuel Macron et le mouvement En Marche en 2017, un cadre de l’UMP puis des Républicains. Sur le plan local, il a notamment remporté les élections municipales dans la commune de Vernon, en Normandie, en 2014. Il a également présidé le conseil départemental de l’Eure.

À noter qu’en décembre 2017, l’élu de 34 ans avait suivi l’ancien Premier ministre Édouard Philippe lors de sa première visite en Nouvelle-Calédonie, avec l’ancienne ministre Annick Girardin. Par ailleurs, durant ses fonctions à la fois à la Transition écologique et aux Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu s’est notamment rendu en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Pierre et Miquelon, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna… Et en Polynésie Française, par deux fois.

Sébastien Lecornu est le premier ministre des Outre-mer depuis onze ans, à ne pas être originaire des Outre-mer. En 2009, Yves Jégo avait été remplacé par Marie-Luce Penchard. Le ministère avait par la suite était occupé par Victorin Lurel (2012-2014), George Pau-Langevin (2014-2016) tous les trois originaires de la Guadeloupe, Ericka Bareigts (2016-2017) originaire de La Réunion puis Annick Girardin (2017-2020) originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.