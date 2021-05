Reprise des vols réguliers inter-îles aux îles Sous-le-Vent avec Tahiti Air Charter

Une licence d’exploitation aérienne a été accordée à Tahiti Air Charter pour relancer et augmenter son programme de vols inter-îles aux îles Sous-le-Vent, par le conseil des ministres ce mercredi. 38 vols par semaine sont désormais au programme entre Raiatea, Bora Bora, Maupiti et Huahine.

Le conseil des ministres a octroyé une licence d’exploitation aérienne à la SARL Tahiti Air Charter ce mercredi. Depuis la reprise des vols domestiques réguliers en 2020, la société Tahiti Air Charter a été fortement sollicitée par les maires des îles Sous-le-Vent et par les services de santé du Pays pour l’exploitation de vols réguliers inter-îles aux îles Sous-le-Vent. Un programme de vols avait déjà été mis en place entre juillet et décembre 2020, sorte de test pour ces lignes. De plus, Tahiti Air Charter a récemment signé un contrat de délégation de service public portant sur la desserte des îles de Ua Pou et de Ua Huka à partir de Nuku Hiva. L’opérateur proposera également certaines liaisons à partir de Hiva Oa afin de favoriser la rentabilité de l’exploitation globale du réseau inter-îles marquisien.

Tahiti Air Charter est propriétaire d’un aéronef de type Cessna 208 Caravan basé à Raiatea qui servira à l’activité aux îles Sous-le-Vent. Un second aéronef de type Cessna Caravan EX, appelé « Pihiti », est sorti mercredi matin de l’usine et doit arriver à Tahiti le 17 mai pour son activité aux îles Marquises. Il sera convoyé par un pilote qui fera donc Los Angeles-Hawaii puis Hawaii-Papeete avec une réserve spéciale pour son carburant.

L’équipe de Raiatea est composée de trois pilotes, un responsable qualité, un responsable d’entretien, un aide mécanicien, un manœuvre, et un responsable du maintien de la navigabilité. L’équipe des Marquises sera composée de : deux pilotes, deux mécaniciens et huit agents d’escales. En parallèle de son programme de desserte classique, l’opérateur poursuivra son activité de vol à la demande. Les appareils peuvent accueillir jusqu’à sept passagers et le directeur d’exploitation de la société promet des « tarifs attractifs ».

Programme de desserte pour le réseau inter-îles des îles Sous-le-Vent : Lundi : Le matin : 1 vol Raiatea / Bora-Bora / Huahine / Raiatea ; L’après-midi : 1 vol Raiatea / Huahine / Bora-Bora / Raiatea ; Mercredi : Le matin : 1 vol Raiatea / Bora Bora / Maupiti / Raiatea ; L’après-midi : 1 vol Raiatea / Maupiti / Bora Bora / Raiatea ; Jeudi : Le matin : 1 vol Raiatea / Huahine / Bora Bora / Maupiti / Raiatea ; L’après-midi : 1 vol Raiatea / Maupiti / Bora Bora / Huahine / Raiatea ; Vendredi : Le matin : 1 vol Raiatea / Maupiti / Bora Bora / Raiatea ; L’après-midi : 1 vol Raiatea / Bora Bora / Maupiti / Raiatea ; Samedi : Le matin : 1 vol Raiatea / Huahine / Bora Bora / Raiatea ; L’après-midi : 1 vol Raiatea / Bora Bora / Huahine / Raiatea ; Dimanche : Le matin : Raiatea / Bora Bora / Maupiti / Raiatea ; L’après-midi : Raiatea / Maupiti / Bora Bora / Raiatea. Le programme de vol des îles Marquises : Nuku Hiva – Hiva Oa : 1 vol par semaine toute l’année ; Hiva Oa – Ua Pou : 2 vols par semaine toute l’année ; Hiva Oa – Ua Huka : 2 vols par semaine toute l’année ;

