Nouvelle réglementation pour la vente d’alcool

Le conseil des ministres de ce mercredi a pris un nouvel arrêté réglementant la vente d’alcool. Des horaires encadrés pour la vente des boissons alcooliques non réfrigérées et l’interdiction, pure et simple, de la vente de boissons alcooliques réfrigérées.

Suite à la récente réunion avec les maires, le Conseil des ministres a pris un arrêté réglementant la vente d’alcool pour les établissements effectuant des ventes à emporter de boissons (1ère et 2ème classe). Ainsi, sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française, la vente des boissons alcooliques et les boissons d’alimentation (de 2 à 14° d’alcool) non réfrigérées est autorisée aux seuls horaires suivants : du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures, et les samedi, dimanche et jours fériés de 8 heures à midi.

Par ailleurs, la vente de boissons alcooliques et de boissons d’alimentation réfrigérées est désormais totalement interdite sur l’ensemble du territoire.