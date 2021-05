Romain Boissier, nouveau pilote maritime

Seul lauréat du concours organisé l’année dernière, Romain Boissier sera le 6e pilote maritime de la station de pilotage Te Ara Tai , chargé de l’ensemble des opérations de pilotage maritime du Port de Papeete.

Romain Boissier s’est vu remettre son brevet par Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement et de l’Aménagement, en charge du transport interinsulaire, en présence de René Temeharo, ministre des Grands travaux, en charge des ports, de ses collègues de la station de pilotage dont son président Martin Fiatte, ainsi que la directrice de la DPAM, Cathy Rocheteau à laquelle est rattachée la station de pilotage.

Né à Papeete en 1984, Romain Boissier est le seul candidat à avoir franchi avec succès la note éliminatoire de 14/20 lors du concours de recrutement organisé l’année dernière par la DPAM pour doter la station de pilotage de deux pilotes supplémentaires.

Un parcours rigoureux pour devenir pilote portuaire

Le concours de pilote maritime est accessible aux personnes âgées de 27 à 45 ans, qui possèdent le brevet local de capitaine de la marine marchande ou tout brevet métropolitain équivalent ou supérieur en prérogatives, et qui réunissent au moins soixante-douze mois de navigation effective dans la marine marchande, dont trente-six mois en qualité de capitaine ou d’officier chef de quart « pont » à bord des navires de commerce armés au long cours ou au cabotage. À l’issue du concours le futur pilote doit encore effectuer un stage de 6 mois en doublure avec les pilotes professionnels, avant de prêter serment devant le Tribunal de première instance de Papeete, car le pilote fait partie des professions assermentées. Ce n’est que lorsque toutes ces étapes sont franchies que le futur pilote peut recevoir son brevet, délivré au nom du Président de la Polynésie française.

Les pilotes de Te Ara Tai desservent Tahiti et la zone portuaire de la capitale où le pilotage est obligatoire pour tous les navires, exceptés les caboteurs locaux. Ils interviennent aussi dans les îles de Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Rangiroa et Fakarava, où le pilotage est obligatoire pour les navires de plus de 90 mètres de longueur. Les pilotes consacrent en temps normal près de 80% de leur temps au pilotage des paquebots.

