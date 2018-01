Retraites : l’intersyndicale bat le rappel des troupes

L’intersyndicale CSTP-FO, CSIP, A Ti’a i Mua, Otahi et O oe to oe rima a appelé mercredi ses délégués et représentants syndicaux à rejoindre le Conseil économique, social et culturel (CESC) vendredi matin pour l’examen de l’avis sur le projet de réforme des retraites du Pays.

Dans un communiqué diffusé mercredi midi, l’intersyndicale a appelé ses délégués syndicaux, délégués du personnel et des comités d’entreprises à se rendre vendredi matin au CESC pour « contester » le projet de réforme des retraites du gouvernement. Le CESC se réunit en effet en séance plénière pour rendre son avis sur ce projet de loi du Pays.

Par ailleurs, l’intersyndicale appelle « le monde du travail » à se préparer à un « mouvement d’ampleur générale » pour contester la réforme « vers la place Tarahoi », précisant que « la date et les modalités » de ce mouvement seront communiqués par la suite.