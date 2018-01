La CSIP se désolidarise de l’intersyndicale

La CSIP a annoncé mercredi soir qu’elle se désolidarisait de l’appel de l’intersyndicale à rassembler les délégués et représentants syndicaux vendredi matin au CESC. La CSIP indique qu’elle se prononcera sur un mouvement général après la rencontre de mardi prochain avec le gouvernement.

Le secrétaire général de la CSIP, Patrick Taaroa, a envoyé mercredi soir un communiqué à « tous ses représentants élus » pour indiquer que la confédération « ne se reconnaissait pas » dans l’appel lancé un peu plus tôt dans la journée par l’intersyndicale. Un appel à rassembler tous les délégués et représentants syndicaux vendredi matin au CESC avant l’examen de l’avis sur la réforme des retraites pour « contester » la réforme. Le secrétaire général de la CSIP indique à ses adhérents que leur confédération « n’est pas partie prenante de cette intersyndicale et ne peut cautionner l’appel des représentants du personnel élus de la CSIP (…) initié par le secrétaire général de la CSTP-FO n’ayant pas mandat de l’ensemble des syndicats ».

Patrick Taaroa indique également attendre la rencontre de mardi prochain avec le président du Pays, avant de décider de son action pour un « mouvement d’ampleur générale ». Il conclut son communiqué en précisant : « nous seront très vigilants et particulièrement attentifs sur le maintien des avantages acquis des salariés et des retraités de la caisse de la CPS ».