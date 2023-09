Robert Xowie, premier indépendantiste kanak au Sénat

La Nouvelle-Calédonie a élu ses deux nouveaux sénateurs ce dimanche lors du renouvellement partiel du Sénat. Georges Naturel, maire loyaliste de Dumbea, a été élu au premier tour. Le maire de Lifou Robert Xowie a été élu au second tour. Il est le premier indépendantiste kanak à être élu au Sénat. Les détails avec notre partenaire Outremers360°.

Sept candidats étaient en lice dont les deux sénateurs sortants Pierre Frogier et Gérard Poadja. A l’issue du premier tour de scrutin, Georges Naturel, 67 ans, maire de Dumbea, a été élu. Il a remporté 351 voix devant le candidat du FLKNS, le maire de Lifou Robert Xowie (259 voix), suivi de la Sécretaire d’Etat en charge de la Citoyenneté Sonia Backès (225 voix), le sénateur sortant Pierre Frogier, soutenu par Les Républicains (180 voix) et Gérard Poadja (48 voix).

A l’issue du second tour, Robert Xowie, 61 ans, a remporté le second siège à pourvoir avec 307 voix, devant Sonia Backès (246 voix) et Macate Wenehoua (2 voix) . Pierre Frogier, Gérard Poadja et Manuel Millar ne se sont pas représentés.

Robert Xowie devient le premier indépendantiste élu au Palais du Luxembourg, le jour de l’anniversaire des 170 ans de prise de possession du pays. Enseignant de formation et membre de l’Union calédonienne depuis la fin des années 1970, il est rentré assez tôt en politique et a connu une ascension rapide. En 1995, il est élu pour la première fois maire de Lifou de 1995 à 2001. Il va ensuite retrouver son écharpe de maire lors des élections municipales de 2014.

ll a exprimé sa satisfaction de pouvoir faire entendre la voix des indépendantistes lors des prochains débats sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. De son côté, Sonia Backès, arrivée en troisième position, a évoqué une « trahison » de certains grands électeurs.

Les deux hommes devront renoncer à leur mandat de maire pour siéger au Sénat.

Avec Outremers 360°