Rugby : Fidji l’emporte, mais « le grand gagnant, c’est Tonga »

L’équipe U20 de Fidji a gagné ses deux rencontres, vendredi et samedi, contre la sélection polynésienne de rugby puis le XV du Pacifique. Deux soirées qui ont attiré près de 1800 personnes, et qui permettront de financer l’action de la Croix-Rouge aux Tonga, après l’éruption volcanique de janvier.

Carton plein pour le festival de rugby caritatif « Pacific Solidarity Tonga ». L’évènement, organisé par la Pacific Heart, l’ambassade de France déléguée aux Fidji et Tonga et le Pays la Fédération polynésienne de rugby, a rassemblé, vendredi et samedi soir, près de 1800 spectateurs au stade de la Fataua. Sans compter les jeunes et les familles passés pendant les ateliers des deux après-midi. Satisfaction, bien sûr, du côté de Cynthia Teinaore qui avait eu l’idée de cet évènement, et qui promet d’autres initiatives océaniennes dans le prochains mois :

19 – 3 contre Tahiti, 32 – 13 contre le XV du Pacifique

« Le grand gagnant c’est Tonga » lance l’organisatrice, mais le grand gagnant, c’est aussi le rugby, qui ne cesse d’attirer du monde au fenua. Vendredi, la sélection polynésienne, qui ne s’était pas réunie depuis 5 ans, s’est inclinée 3 à 19 contre l’équipe internationale U20 de Fidji, venue spécialement pour l’occasion. Mais les Tahitiens ont montré une « belle résistance » et surtout beaucoup d’envie et de plaisir de jeu sur le terrain. Pour Laurent Tardieu, le président de la fédération, l’essentiel est de continuer la promotion du ballon ovale :

Ce samedi soir, la sélection U20 fidjienne a enchainé une deuxième victoire, cette fois contre le XV du Pacifique. Une sélection militaire qui rassemble des joueurs issus de l’armée de Terre, de l’Air ou de la Marine, mais aussi des gendarmes et des pompiers, tous originaires de l’Océanie française, et qui a perdu 32 à 13 malgré une seconde mi-temps très offensive. Son capitaine et numéro 7, le Wallisien Alikisio Kavakava rappelle que la plupart des membres de l’équipe se sont connus il y a tout juste une semaine, pour préparer ce match.

Le XV du Pacifique a des projets : la sélection doit rencontrer une équipe militaire à Norfolk dès que les conditions sanitaires le permettront, et se rendra en tournée en Nouvelle-Calédonie en fin d’année prochaine.