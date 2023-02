Saisie de 500 kg de cocaïne aux Marquises : jusqu’à 7 ans de prison pour les convoyeurs

Le tribunal correctionnel a condamné ce mardi deux Néerlandais et un Polonais interpellés le 7 octobre 2017 à Nuku Hiva, à bord d’un catamaran transportant 500 kg de cocaïne. Selon TNTV, les trois hommes ont écopé de peines comprises entre quatre et sept ans de prison ferme. Une condamnation qui pourrait être difficilement applicable, la longueur de la procédure ayant permis aux prévenus de regagner leurs pays respectifs avant le jugement.

Un peu plus de cinq ans après la saisie de près de 500 kilos de cocaïne dissimulés sur un bateau à Nuku Hiva, le procès des trois convoyeurs s’est ouvert mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete. Les prévenus, deux Néerlandais et un Polonais, ont été condamnés à de la prison ferme, nous apprend TNTV. Le capitaine du navire écope d’une peine de sept ans. Ses matelots – un cuisinier et un mécanicien – écopent, eux, de quatre et cinq ans de détention.

Absents à l’audience ce jour-là, les trois prévenus avaient en effet été autorisés à rejoindre leur pays courant 2020, après avoir passé deux ans – le maximum prévu dans ce type d’affaire – en détention provisoire à Nuutania. Placés ensuite sous contrôle judiciaire, ils avaient obtenu en quelques mois, la levée de leur interdiction de quitter la Polynésie. Les peines seront donc notifiées aux pays dont les prévenus sont ressortissants puisqu’aucun mandat d’arrêt n’a été décerné. S’il existe bien un mécanisme européen de reconnaissance des décisions de justice, les condamnations risquent d’être complexes à appliquer dans cette affaire. L’un des avocats des prévenus estime, dans les colonnes de Tahiti-Infos, que la juridiction de Papeete a insisté à tort pour conserver la main sur un dossier « surdimensionné » qui aurait dû être traité par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris, « comme la plupart des grosses affaires de trafic de cocaïne ayant vu le jour en Polynésie. »

Pour rappel, les trois hommes avaient été interpellés dans le port de Taiohae, à Nuku Hiva aux îles Marquises à bord de leur catamaran de 14 mètres en possession de 430 pains de cocaïne « pour un poids total de 500 kg« . Les investigations avaient confirmé que le voilier était parti du Costa Rica et devait s’acheminer vers l’Australie, après avoir transité par la Polynésie. Les trois homms ont toujours affirmé ne pas savoir qui était le commanditaire du trafic, ni quelle était leur destination finale exacte.