Papeete : le stade Willy Bambridge rouvrira le 11 février

Nouveau gazon synthétique, nouvelle piste « plus amortie »… Après 10 mois de rénovation, le stade Willy Bambridge rénové sera « inauguré » par le tavana de Papeete Michel Buillard le samedi 11 février lors d’une journée sportive. Il reprendra ensuite ses horaires d’ouvertures normaux : « c’est un site qui restera ouvert au public ».

Voilà 10 mois déjà que le grand stade de l’entrée de Papeete a fermé ses portes au public pour rénovation. Depuis, 770 mètres carrés de pelouse synthétique ont été réinstallés, la piste d’athlétisme a été rénovée avec une résine un peu plus « amortissante » que le revêtement précédent, les modules sportifs et l’espace fitness ont été réaménagés de même que l’abri d’accueil… Au total, ce sont 180 millions de francs qui ont été investis par la mairie, avec des cofinancements du contrat de ville et de la dotation pour le développement des communes. Son tavana Michel Buillard compte bien marquer le coup de inauguré son stade le 11 février lors d’une grande fête du sport. Au programme de la journée : foot, bien sûr, mais aussi rugby, courses, pétanque, beach-volley, crossfit et fitness, au travers d’un « challenge qui débutera à 17 heures »… le stade Willy Bambridge, construit en 1967 et déjà rénové en 2007, reprendra ensuite ses horaires d’ouvertures normaux, de 5h30 à 19h30, dès le lundi suivant.

Pour le tavana Michel Buillard, cette remise en route était très attendue et pas seulement à Papeete : « Même le maire de Faa’a m’en a parlé, parce qu’il y a beaucoup de pratiquants de Faa’a qui fréquentaient le stade Bambridge, explique l’élu en parlant de son collègue Oscar Temaru. Lui il a privatisé le stade Ganivet (dédié à l’AS Tefana, mais dont la piste est tout de même ouverte au public, ndr), moi j’ai toujours voulu ouvrir aux quartiers. C’est chose faite et ça s’améliore. Ça sert aussi à nos scolaires : collège et lycée de Tipaerui, et école To’ata ».

Fini les billes de pneus recyclés

Michel Buillard qui s’est essayé à quelques coups francs sur la nouvelle pelouse désormais dotée d’une « sous-couche » et un nouveau système de drainage. Surtout, les matériaux utilisés pour remplir le gazon synthétique ont changé : « Avant c’était du caoutchouc noir issu de pneus recyclés. Il y avait beaucoup de débats sur le sujet, et il était noir donc très chaud, ça pouvait sentir un peu le brûlé sur les périodes chaudes, explique Jérôme Lyser, gérant de la société SES, qui était en charge de cette partie des travaux. Aujourd’hui, on a un EPDM vert, qui rejette moins la chaleur, et au niveau hygiène, il n’y pas de sujet sur le côté cancérigène, puisque ça ne vient pas du pneu recyclé. »

À noter que c’est tout le pôle Bambridge que la mairie de Papeete veut rénover : le stade, mais aussi la piscine toute proche, la salle Maco Nena et le terrain de beach soccer… D’autres opérations vont donc être lancées dans les prochains mois.