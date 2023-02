Trophées du Sport : votez pour le sportif de l’année

Teaonui Tehau, Kauli Vaast, Teiva Jacquelin, Benjamin Zorgnotti, Kaui Coquil, Taputuuraa Delpuech, Kahaia Tauraa, Vaihei Samin, Vahine Fierro, Iloha Eychenne, Cinthya Tetuateroi et Aelan Vaast sont les 12 nominés de cette 9e édition du Trophée des sports. Vous pouvez voter pour votre sportif préféré en envoyant « TDS » par SMS au 7701 suivi du numéro de votre athlète.

Valoriser les performances et récompenser le travail des athlètes qui ont fait briller le fenua en dehors des frontières locales, c’est l’objectif que se fixe cette année encore l’organisateur des Trophées des Sports. La formule de base de ce concours ne change pas et comme chaque année le public sera amené à voter pour le sportif de l’année. Pour cette 9e édition – la première sans restrictions depuis 2019 -, Simone Forges Davanzati veut marquer les esprits et faire passer un cap significatif à son événement. Il annonce d’ores et déjà des nouveautés de taille, notamment la mise en jeu de prize money.

Outre ce coup de projecteur annuel sur les athlètes, il est aussi question de passer un message fort au public, en incitant les gens à se mettre au sport plutôt que de consommer alcool ou paka. On notera d’ailleurs la participation cette année de la DPDJ en tant que partenaire de l’événement. « On espère avec ce concours influencer positivement tout le monde et inciter les gens à prendre soin d’eux », avance encore Simone.

Cette année le public pourra voter jusqu’au 19 février pour son sportif préféré – dont le nom sera dévoilé lors de la grande soirée de Gala prévue le 21 février. Vous pouvez voter en envoyant « TDS » par SMS au 7701 suivi du numéro de l’athlète que vous supportez.