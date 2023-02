Un quinquagénaire meurt en vélo électrique à Takaroa

L’homme de 57 ans avait été aperçu en train de conduire son engin de manière hasardeuse, sans casque, avant d’être retrouvé mort quelques heures plus tard, après une mauvaise chute. Au total, les routes polynésiennes ont connu cinq décès en janvier, dont quatre dans la dernière semaine du mois.

Cinq décès. C’est le bilan tragique de l’insécurité routière en janvier. Sur la seule dernière semaine du mois, la mort d’un conducteur de scooter à Temae a endeuillé Moorea, une trentenaire est décédée à Papenoo après avoir percuté un arbre, et un automobiliste de 90 ans est mort des suites de ses blessures, après un accident à Taravao vendredi. Il s’avère qu’un autre accident mortel avait eu lieu la veille, d’après la gendarmerie : un homme de 57 ans a perdu la vie au guidon de son vélo électrique, le jeudi 26 janvier à Takaroa, aux Tuamotu. Des témoins l’auraient aperçu avoir une conduite dangereuse, et notamment se mettre debout sur l’engin, sans porter de casque. Quelques heures plus tard, il est retrouvé mort sur la chaussée, sans traces de collision, et donc probablement du fait d’une mauvaise chute.