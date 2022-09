Saisie de cocaïne au port de Papeete : les 423 kilos transitaient vers l’Australie

Le procureur de la République Hervé Leroy a apporté des précisions sur l’enquête ouverte après la saisie de 423,9 kilos de cocaïne à bord d’un voilier ce mercredi. L’embarcation, partie du Panama, faisait route vers l’Australie, un marché porteur pour ce produit stupéfiant, d’après le magistrat. Les deux personnes interpellées à bord du voilier, de nationalité suédoise, ont été placés en détention entre les mains de l’Ofast et risquent au terme de l’enquête en cours, dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende, soit près de 900 millions francs.

Ce mercredi 21 septembre la douane et la direction territoriale de la police nationale ont intercepté un voilier battant pavillon suédois dans le port de Papeete. À bord, après des fouilles intérieures et extérieures, à l’aide de plongeur et de sondeurs, 423,862 kilogrammes de cocaïne répartis en 379 ballots, placés dans des caches aménagées dans les parois, ont été trouvés. Il s’agit de la septième affaire d’importation de cocaïne sur un voilier depuis 2016. À bord du navire, un monocoque qui battait pavillon suédois, deux hommes « parlant un bon anglais ». D’abord sous « retenue douanière », ils ont été confiés aux enquêteurs de l’Ofast et de la DTPN dans le cadre de l’enquête ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Ils sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prononcée par un juge, précise le procureur. Ils encourent dix ans d’emprisonnement, 7 500 000 euros d’amende et une amende douanière « égale au minimum au montant de la valeur marchande sur le marché illicite de la drogue ».

Les investigations ont révélé que l’embarcation provenait du Panama et faisait route vers l’Australie, « compte tenu d’une forte demande générant une flambée du prix de cette drogue ». Le procureur a tenu à rappeler « l’engagement sans faille des magistrats du parquet de Papeete, et de tous les acteurs en charge de la lutte contre le narco-trafique dans le Pacifique ».

Avec communiqué.