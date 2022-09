Colère à l’aéroport d’Auckland : « on a été abandonnés par Air New Zealand »

À la suite d’un problème technique, un avion d’Air New Zealand parti d’Auckland hier soir a fait demi-tour peu avant la moitié du trajet vers Papeete. Depuis, ses passagers, dont beaucoup de Polynésiens, sont bloqués à Auckland, sans visibilité sur leur retour. Certains ont dû passer la nuit à l’aéroport et la plupart devront se débrouiller pour trouver un logement cette nuit. Beaucoup dénoncent les manquements de la compagnie kiwie.

Demi-tour pour le vol NZ902. Décollé d’Auckland vendredi soir à 18h45 le Boeing 787 devait arriver jeudi après 1 heure du matin à Tahiti – Faa’a. Un peu avant la mi-chemin vers le fenua, le capitaine entame pourtant un demi-tour : d’après des passagers, l’équipage aurait parlé d’un « problème mineur de ventilation ». Retour à l’aéroport l’Auckland, où c’est l’incompréhension : le vol, opéré en code share avec ATN sous le code TN2182 a duré plus de quatre heures, pas si loin du temps qu’il aurait fallu pour arriver à destination. « Ils auraient pu nous emmener et réparer à Tahiti, mais ça leur coûterait trop cher, croit savoir un passager. Plutôt que d’attendre une réparation ou une pièce là-bas, ils préfèrent nous faire attendre ici, sans solution ».



Pas d’hôtel, pas de nouvelle

Et l’attente est longue : atterri juste avant minuit vendredi, les passagers – l’avion compte 300 sièges et « était quasiment plein » – sont toujours sans nouvelles de leurs possibilités de retour, ce samedi à 15 heures (17 heures vendredi, heure de Tahiti). « Quelques-uns ont eu droit à un hôtel, mais on nous a dit qu’ils manquaient de place. D’autres ont un appartement et ont pu rentrer chez eux, mais on a été une cinquantaine à dormir devant le terminal de l’aéroport » s’agace une passagère étrangère, qui s’étonne que « des personnes âgées et malades » ne soient pas pris en charge correctement. « C’est pitoyable, insiste-t-elle, et quand on a un peu haussé la voix, ils ont envoyé la police ». La tension est effectivement montée haut devant le guichet d’Air New Zealand, certains passagers, après plus d’une douzaine d’heures d’attente, ayant mis en place des banderoles sur leurs bagages pour interpeller la compagnie. « Je crois qu’Air New Zealand, c’est une compagnie en qui on pouvait avoir confiance, mais là, il n’ont pas fait leur boulot, complète un autre. On est vraiment abandonnés ». Aux dernières nouvelles, les passagers devaient réserver par eux-mêmes des logements en attendant un éventuel retour vers le fenua lundi.





Le PPT – AKL annulé

Suite à ce demi-tour, le vol NZ903 (ou TN2181), dans le sens inverse, a dû être annulé. Et si les équipes tahitiennes d’Air New Zealand sont à pied d’œuvre depuis ce matin, là aussi il est difficile de trouver des chambres d’hôtels libres et là aussi les informations arrivent au compte-goutte depuis le siège de la compagnie. La gestion de crise est pointée du doigt : « Un vol annulé suite à un problème technique, cela peut arriver. Mais le pire, c’est le manque de communication et de solutions apportées aux clients, explique un passager tahitien qui avait acheté son billet auprès d’ATN. Pas un coup de téléphone, ni un mail – ils ont toutes nos coordonnées depuis la réservation ! – au moment de l’annulation, rien que pour expliquer et s’excuser. Quand j’ai appelé ATN : on ne sait pas, on ne peut pas vous remettre sur le vol de demain… On ne peut pas se projeter ou s’organiser ».