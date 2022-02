Sandra Levy-Agami officialise sa candidature aux législatives

Sandra Manutahi Levy-Agami a officiellement présenté sa candidature aux élections législatives du mois de juin. » ‘A tū, œuvrons pour notre fenua » c’est son mouvement qu’elle dit sans couleur politique dans un soucis de solidarité après la crise sanitaire. Elle a pour suppléant André Tahimanarii, ancien chef d’antenne de TNTV.

Après trois ans d’absence de la scène politique, l’ancienne membre du Tahoeraa huiraatira a présenté les éléments de son programme pour les élections législatives, aux couleurs rouge et blanc d’un mouvement bien à elle qui se nomme « ‘A tu ». Elle veut « appeler le peuple à se lever et à être digne, pour la Polynésie que nous aimons ». C’est sur la deuxième circonscription qu’elle se présente avec pour suppléant André Tahimanarii. Si la charte visuelle du mouvement » ‘A tū porte des couleurs similaires au Tapura, l’opposition au gouvernement actuel est claire. Elle suggère par ailleurs de remettre en cause le statut d’autonomie et que la Polynésie devienne un département à l’image de la Martinique.

« Je soutiendrai la majorité en place pour ramener des moyens aux Polynésiens »

Comme la plupart des représentants de l’opposition ces derniers mois, Sandra Manutahi Levy-Agami critique la loi sur l’obligation vaccinale et son application. « On nous montre qu’il y à la Polynésie d’en haut et la Polynésie d’en bas parce que les élus ne sont pas assujettis aux mêmes obligations que le peuple ». Elle parlait ce matin de « différences entre classes sociales » lorsque les élus « s’exonèrent de cette obligation vaccinale ». Pour elle, cette incohérence est une cause de la « transformation de la mentalité polynésienne ». Sandra Levy-Agami défend une Polynésie « accueillante, non raciste, et capable de se réunir pour une oeuvre commune ». Si elle siège à l’Assemblée nationale, c’est « la majorité en place qu’elle soutiendra afin de rapporter des moyens aux Polynésiens. »

Cinq dossiers à porter à l’assemblée nationale

Elle a tracé cinq axes dans son programme, parmi lesquels la prorogation de la loi sur la fiscalité des outre-mers (Lodeom) et le soutien des Très Petites Entreprise, mais aussi la rédaction d’une nouvelle loi pour l’indemnisation des Polynésiens victimes des essais nucléaires, après une abrogation de la loi Morin. Proche de l’actualité, elle souhaite également obtenir plus de moyens de lutte contre la délinquance liée à l’ice et aux armes à feu en Polynésie ainsi qu’un meilleur accompagnement des toxicomanes et de leurs familles. Enfin, elle souhaite demander des moyens plus importants pour la surveillance de la ZEE.

