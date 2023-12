Sarah Teriitaumihau confirmée à la tête de la délégation de la Polynésie à Paris

Nommé cheffe de service par interim en juin dernier, la successeur de Caroline Tang a été titularisée par le gouvernement au 1er janvier. Même confirmation pour Eugène Sandford à la tête de la Direction Générale de l’économie numérique.

Plusieurs nominations de chefs d’administration, dans les premiers mois de la présidence Brotherson avait été faites par intérim. Une façon de s’assurer d’une prise de fonction rapide et sous contrôle, avant une titularisation, normalement prévue au bout de six mois. C’est ce qui vient de se passer pour Sarah Teriitaumihau, nommée à la tête de la délégation de la Polynésie à Paris le 1er juillet dernier et qui y a été confirmée par arrêté du dernier conseil des ministres. Dans les faits, l’ancienne collaboratrice de Maina Sage, passée par l’association des étudiants de Polynésie, le cluster Synergies et diverses expériences dans la communication et les relations internationales, prendra pleinement ses fonctions, comme prévu, au 1er janvier.

Même calendrier, et même arrêté pour Eugène Sandford, qui était depuis six mois directeur par intérim de la Direction générale de l’économie numérique. Ce docteur en informatique, qui a déjà dirigé le service dédié du Pays entre 2005 et 2013, œuvrait avant sa nomination en juillet, dans le conseil et la formation. D’autres chefs d’administrations et d’établissement attendent toujours leur titularisation, notamment Oraihoomana Teururai, placé fin septembre à la tête de l’OPH après la démission très polémique de Yan Jambet. Ou Valérie Hong Kiou, directrice par interim de la DSFE depuis le 7 août dernier.

À quand un passage en CCBF pour Hina Delva ?

Quant à la candidate choisie pour remplacer Jean-François Martin à la tête de l’OPT, Hina Delvas, elle n’a toujours pas bénéficié d’un arrêté de nomination. Si le gouvernement ne choisit par la voie de l’intérim – une solution qui serait étonnante, vu le processus formel qui a été mis en place pour sélectionner la future PDG -, ce choix de Moetai Brotherson doit, avant d’être confirmé en conseil des ministres, être débattu pour avis en commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée.

Une commission qui a tenu sa dernière réunion de l’année la semaine dernière, et qui n’avait alors pas reçu de demande officielle d’inscription à l’ordre du jour de ce dossier de la part du gouvernement. Parce que cette décision de l’exécutif fait débat au sein de la majorité ? À voir. Certains membres de la commission expliquent que la nomination d’Hina Delva, aujourd’hui directrice commerciale et de la communication chez EDT-Engie, devrait être discutée à Tarahoi dès le retour des vacances parlementaires, à la mi-janvier.