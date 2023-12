Les deux roues à la fête avec le Tere faa’ati ia Moorea

La commune de Moorea organise le mardi 2 janvier, son traditionnel Tere Faa’ati. Ce tour de l’île qui a vu le jour il y a une trentaine d’années est spécialement dédiée aux propriétaires de deux-roues et constitue, outre un moment de convivialité, une grande opération de sensibilisation sur la sécurité.

« Si tu ne mets pas de casque, tu risques de casquer », lit-on sur l’affiche de cette nouvelle édition du Tere faa’ati ia Moorea. Le ton est donné : si ce traditionnel tour de l’île est conçu comme un moment de partage entre passionnés de deux-roues, et une manière de redécouvrir les lieux emblématiques de l’île, l’événement est aujourd’hui surtout axé sur la sensibilisation à la sécurité routière. Et la cible et là : encadré par la commune et les forces de l’ordre, le Tere avait rassemblé, l’année passée, pas moins de 400 personnes, dont beaucoup de jeunes conducteurs. Les moins jeunes peuvent y participer : la sécurité routière concerne tout le monde insistent les autorités.

Ainsi aux points d’arrêt de Nuuroa ou Vaiare, seront proposées aux participants des questionnaires sur la sécurité routière, un stand de prévention et d’information de la gendarmerie sur les dangers des stupéfiants avec des casques homologués à gagner, des lunettes de protection ou des goodies… Un « concours du plus beau deux roues » et une opération « échange ton casque » sont aussi au programme. Et ça marche, selon la commune, qui estime que le Tere faa’ati ia Moorea reste le moyen le plus efficace de sensibiliser et d’informer les jeunes. Le départ du tour de Moorea sera donné à 10 heures à la salle omnisports de Papetoai.