Sécurité routière : 230 contrôles entre Mahina et Arue

Les chiffres de la sécurité routière de ce début d’année inquiètent les forces de l’ordre, bien décidées à « renforcer leur présence » sur le terrain. Hier soir, la gendarmerie a dressé 46 procès-verbaux lors d’une opération aux abords du Tahara’a.

Neuf personnes ont perdu la vie sur les routes dans les trois premiers mois de 2022. Une tendance inquiétante pour le Haussariat, qui, après les 30 décès de 2021, avait déjà fait de la sécurité routière une « priorité absolue ». Les forces de l’ordre ont donc été mobilisées pour accroître leur présence de terrain. Hier soir, c’est entre Arue et Mahina que la gendarmerie avait installer des points de contrôle. Vitesse, alcoolémie, dépistages de stupéfiants… En plus de la centaine de voitures contrôlées, ce sont 130 deux-roues – qui représentent 89% des décès de l’année, et étaient impliquées dans 62% des accidents de 2021 – qui ont été contrôlés. « Plus de deux tiers des accidents mortels sont liés à une vitesse excessive ou inadaptée » ajoute le Haut-commissariat.

Bilan du début de soirée : pas moins de 46 infractions relevées, allant du défaut de permis ou d’assurance à la conduite son empire de l’alcool ou des produits stupéfiants en passant par le défaut d’équipements de sécurité (ceinture, casque, gants, pneus usés, éclairages, freins…). Des « opérations d’ampleur » comme celle-ci devraient se multiplier dans les semaines et mois à venir à Tahiti.