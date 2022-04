Carton plein pour l’humoriste D’jal

Avec son spectacle A Cœur ouvert, D’jal avait promis un « feu d’artifice comme Tahiti n’en a jamais connu », et bien le pari est tenu.

Ce jeudi soir, dès les premières minutes, l’humoriste d’origine marocaine a embarqué le public avec ses sketchs couleur locale. Pour sa première, au Grand théâtre de Papeete, devant une salle comble, D’jal s’est lâché comme jamais. Il a tout de suite donné le ton de la soirée en se moquant des clichés du fenua. Et il n’a pas fait dans la demi-mesure. Tout y passe : l’accent tahitien, les prix élevés dans les grandes surfaces, les bières qu’on boit « chaudes », le fameux fafaru et la « cool attitude » des Polynésiens. Corrosif, mordant, incisif, le comique s’en donne à cœur joie sur tous les sujets, sans complexe. Mais c’est surtout ses clins d’oeil aux raerae qui ont régalé les spectateurs comme Yoan.

Exagérées, poussées à l’excès, les scènes de vie qu’il décrit sont tout simplement jubilatoires. Car il ne faut pas s’y méprendre,derrière autant d’impertinences, D’jal a déclaré tout son amour aux Polynésiens. Des histoires loufoques imaginées pour rendre hommage à Tahiti, une île « pleine d’amour » avec un vrai « sens de l’accueil », a-t-il insisté dans son one-man-show.

L’agitateur a aussi pris le parti de faire rire sur des sujets plus personnels. Séquence émotion lorsqu’il évoque le cancer de sa mère. D’jal n’oublie pas non plus d’égratigner avec humour son père pour le plus grand plaisir de ses fans, avant d’imiter l’accent portugais dans le célèbre sketch qui l’avait d’ailleurs révélé au grand public.

Vous l’aurez compris, à Tahiti, il fait l’unanimité et le public polynésien ne dira pas le contraire.

Pour prolonger le plaisir, l’humoriste avait donné rendez-vous au public à la sortie pour faire quelques photos et signer des autographes.

Pour Khaled, son manager, D’jal a mis l’ambiance et il réserve encore de nouvelles surprises pour le show de ce vendredi soir, qui se joue à guichets fermés.