Semaine de la Francophonie : petites lectures et grande dictée

Jeudi 10 mars et vendredi 18 mars sont les deux dates marquantes de cette célébration de la langue française : avec d’abord le quart d’heure de lecture auquel toute la population est invitée, puis avec une grande dictée qui se tiendra à l’assemblée de la Polynésie, et qui sera suivie dans de nombreux établissements scolaires.

Plusieurs événements vont marquer ces journées dédiées à la langue française, coordonnée par le Club polynésien de la francophonie avec plusieurs acteurs officiels et associatifs. « Comme on en a été privé pendant deux années, dit le président du club, Joseph Maroun, on a voulu effectivement se rattraper et travailler avec d’autres associations qui œuvrent pour le livre et la lecture. »

Les festivités s’ouvrent avec « Le 10 mars, je lis ! » du Centre national de la lecture, appuyé ici par les associations Polynélivre, qui organise des dons de livres et leur mise à disposition, et Taparau, qui regroupe des auteurs, illustrateurs et compositeurs en Polynésie. L’objectif : de 10 heures à 10h15, s’offrir un quart d’heure de plaisir, d’évasion, de silence et d’émotion. Depuis 2018, plusieurs établissements scolaires ont adopté cette pratique. Cette fois, les élèves (14 établissements participent), mais aussi les salariés ou les commerçants, tout le monde est invité à prendre quelques minutes pour se poser et lire, explique Isabelle Balland de Polynélivres.

Des boites à livres pour trouver un livre gratuit

Ceux que l’idée séduit mais qui ne savent pas quel livre choisir peuvent d’ores et déjà aller faire leur choix dans les boites à livres éphémères et permanentes – une nouvelle boite sera inaugurée ce mercredi au marché de Papeete pour remplacer celle du quartier du Commerce, qui a été volée. Une carte interactive pour localiser ces boites est disponible sur la page Facebook de Polynélivres. Vous y trouverez aussi l’emplacement des 7 points d’animations qui vont fêter la lecture ce jeudi, et des animations organisées autour de l’événement, qui va atteindre jusqu’au département de pédiatrie du CHPF. Les participants sont invités à prendre des selfies et à les poster sur les réseaux sociaux, y compris sur la page de l’événement, avec les hashtags #10marsjelis et #jelisatahiti.

Un texte d’une auteure polynésienne pour la dictée

Le plus spectaculaire sera sans doute la grande dictée, le 18 mars, qui se tiendra à l’assemblée. Pour l’occasion la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel retrouvera son ancien rôle d’enseignante. Des élèves prendront la place des élus, mais il y aura aussi des représentants du monde de la culture et du monde sportif. En revanche, ni le texte ni son auteur n’ont encore été dévoilés, ce sera une surprise, dit Isabelle Dinand, responsable de la vie scolaire au sein de la DGEE.

L’Éducation met l’accent sur les élèves de CM1, CM2 et 6e, qui sont à un moment charnière de leurs apprentissages. Cinq collèges et 11 écoles primaires participeront aussi à la dictée en visio-conférence, et deux inspecteurs encadreront ensuite les « autocorrections » ; Isabelle Dinand promet un moment « ludique ».

Par ailleurs, les élèves de 5 collèges auront la visite de Coco la conteuse, qui dans le civil est responsable de l’édition scolaire chez Hachette Pacifique. Elle lira aux enfants un conte libanais, Les Trois frères.

Enfin, l’association Taparau fondée par Daniel Margueron, professeur de lettres à la retraite, encourage le public à venir le 17 mars à la Maison de la culture pour une soirée littéraire gratuite sur le thème : « Faut-il être natif d’un pays pour écrire son histoire ? » Jean-Marc Régnault et Philip Schyle, ancien prof d’histoire, seront parmi les intervenants.