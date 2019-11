Sept projets pour la biodiversité récompensés

Sept projets polynésiens ont été récompensés dans le cadre de l’appel à projet de l’Agence française pour la biodiversité : « Initiatives pour la reconquête de la biodiversité en outre-mer ». Biodiversité lagonaire, aire marine éducative ou encore conservation de la forêt, ont retenu l’attention du jury. Ces projets seront financés à hauteur de 716 millions de Fcfp.

L’appel à projets « Initiatives pour la reconquête de la biodiversité en outre-mer » a été lancé en 2018 par l’Agence française pour la biodiversité. Son objectif est de favoriser l’émergence d’initiatives dans le domaine de la biodiversité qui répondent aux priorités d’action de chaque territoire. Il s’agit aussi d’apporter un appui technique et financier aux porteurs de projets qui souhaitent valoriser et préserver les milieux protégés et les ressources naturelles de notre biodiversité ultramarine. Parmi les 99 lauréats de cet appel à projets, sept projets polynésiens se sont distingués : un projet de protection de la biodiversité lagonaire porté par la commune de Taputapuatea, le projet ITEMATA : l’aire marine éducative comme outil d’apprentissage du diagnostic écologique et de la restauration de milieux porté par la DGEE, le projet de conservation de la forêt naturelle du plateau de Maraeti’a dans la vallée de la Punaruu porté par l’association Te Rauatiati, le projet de contrôle des espèces exotiques envahissantes prioritaires par des bénévoles et des professionnels formés à la protection de la biodiversité sur le bassin versant Tohiea de la vallée d’Opunohu porté par l’association Moorea Biodiversité, le projet « Sauvez la biodiversité unique de Rimatara » porté par l’association Rima’ura, le projet de restauration des petits bassins versants domaniaux d’altitude du plateau Te Mehani rahi sis à Raiatea porté par l’association Tuihana, et enfin le projet de développement du programme de protection de la biodiversité terrestre de l’île de Ua Huka porté par l’association Vaiku’a.

Les propositions vont du micro-projet à des opérations d’envergure, soutenues financièrement pour un montant total de 716 millions de F Cfp.

Avec communiqué.