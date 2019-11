Nouvelle aire de loisirs pour le parc Vairai

Édouard Fritch, accompagné du vice-président Teva Rohfritsch, a inauguré ce vendredi au parc Vairai à Punaauia une nouvelle aire de loisirs à l’intention des plus petits, mais aussi des plus grands. La partie visible de l’iceberg appelé le Village tahitien.

« Vous avez copié Pirae !» s’exclame Édouard Fritch s’adressant au directeur de TNAD. Il ne s’agissait pas de l’inauguration d’une nouvelle mairie, mais d’une aire de jeux nouvellement installée au parc Vairai à Punaauia. Et de fait, les équipements n’ont rien à envier à ceux du parc Aorai Tini Hau ou des jardins de Paofai. Balançoire, toboggan, pour les plus petits et agrès, barres fixes et appareil de musculation pour les plus grands. « Comme cela, vous pouvez venir tous les matins, histoire de rendre un peu plus droites, vos courbes » balance malicieusement le président du Pays à l’intention de son vice-président, Teva Rohfritsch.

Puis s’adressant aux enfants d’Outumaoro, « Vous avez besoin d’un endroit où vous amuser pour les vacances, car à la maison, c’est fais ceci fais cela, lave la vaisselle », déclenchant le rire des gamins.

Plus sérieusement, « au début, tout le monde pensait que les parcs, c’était plus pour les popaa qui vivaient en appartement et on s’est aperçu que les Polynésiens ont investi ces lieux en venant en famille dans les parcs. » Et pour cause, barbecues, terrain de pétanque et parcours pédestre sont des lieux très fréquentés en semaine en fin de journée, mais surtout les weekends.

La partie aménagée du parc Vairai s’étend sur 4 hectares et ces nouvelles installations, d’un coût de 25 millions, sont placées sur la zone centrale de 2 hectares, qui sera préservée car celle-ci n’empiète pas sur les lots qui seront attribués à d’éventuels investisseurs dans le cadre du « Village tahitien », précise Rémi Grouzelle, directeur de Tnad.

Un village tahitien qui pour l’instant s’apparente à l’Arlésienne, car comme le rappelait aux enfants, Edouard Fritch lors de son discours, « Vous n’étiez pas encore nés que l’on parlait de ce projet qui à l’époque s’appelait le Mahana Beach. »